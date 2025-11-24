Ситуация в Купянске складывается в пользу ВСУ: почему бои в городе это "страшная вещь", — Трегубов
Ситуация в Купянске и соседнем поселке Купянск-Узловой остается стабильной и в целом складывается в пользу Сил обороны Украины. Угрозы захвата города сейчас нет, поскольку российских войскам не удалось добиться каких-либо значимых успехов по флангам.
Согласно данным украинской разведки, в самом Купянске могут находиться порядка 40 российских солдат, чьи переговоры были перехвачены средствами радиоразведки. Об этом 24 ноября сообщил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов. И хотя на окраинах россиян может быть больше, но внутри города силы противника крайне ограничены.
По словам спикера, российские передовые группы в Купянске сталкиваются с серьезными проблемами снабжения. Единственный доступный механизм доставки — сброс грузов с беспилотников. Иными словами зафиксированы сложности с логистикой у противника — для передовых групп ВС РФ в Купянске существуют только так называемые "воздушные мосты", когда все необходимое сбрасывается с беспилотников. Однако даже в этом случае штурмовикам непросто забрать груз, так как город контролируется украинскими БПЛА.
В то же время выбить даже такое количество солдат из занятых позиций непросто, отметил Трегубов.
"Вообще бои в городе — это страшная вещь, а в текущей ситуации это задача с двумя звездочками. Поэтому противник может находиться на таких позициях достаточно долго, пока они там не умрут от ударов дронов или нехватки провизии", — пояснил он.Важно
После провала попыток взять Купянск прямым штурмом российские войска пытаются обойти населенный пункт. Однако большая кольцевая зона вокруг районного центра усложняет такие маневры.
"Противник пытается давить к востоку от него, пытается вытеснить украинские войска с левого берега реки Оскол. Не очень успешно, но там есть реальное давление, серьезные попытки. В отличие от самого города, туда заходить особенно просто не получается. В отличие от Купянска-Узлового, несмотря на заявления Путина, что там окружены 15 батальонов, которые там физически не могут поместиться – там тоже самый поселок нормально стоит, нормально укреплен. Но к востоку от него россияне пытаются давить, прорываться хоть так, если не получается иным образом", – рассказал Трегубов.
Спикер также допустил, что ухудшение погоды — например, сильный туман — может частично помочь российским подразделениям скрытно продвигаться. Однако в текущих условиях россиянам к городу даже сложно даже подойти.
Напомним, в Купянске продолжают идти бои между Вооруженными силами Украины и армией РФ. Как сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников, несмотря на напряженную обстановку, ситуация для врага складывается хуже, чем было раньше.