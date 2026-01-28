Росіяни атакували "Шахедами" Київщину: палає багатоповерхівка, є загиблі (відео)

Серед ночі ЗС РФ здійснили атаку ударними безпілотниками по Київвській області, внаслідок чого палає багатоповерховий житловий будинок у Бучанському районі. Відомо про загиблих людей.

Наслідки ворожого обстрілу фіксуються у Білогородській громаді. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Посадовець розповів, що внаслідок атаки загорілися покрівля та верхній поверх багатоповерхівки. На місце прибули оперативні служби — медики та рятувальники. Рятувальники організували евакуацію мешканців будинку, а медики працюють у режимі очікування та контролю, додав Калашник.

"Проводиться евакуація мешканців. Уся необхідна першочергова допомога надається", — наголосив посадовець.

Першочергово служби намагаються ліквідувати наслідки обстрілу. Дані уточнюються.

Відео дня

Тим часом київські Telegram-канали показали кадри з місця ворожого удару. На відео видно, як палає дах та верхній поверх багатоповерхівки.

Оновлено: близько 04:20 години в ОВА уточнили, що через атаку у Білогородській громаді загинули двоє людей — чоловік та жінка. Ще четверо людей постраждали та звернулися за допомогою до медиків. Пожежу на той момент вдалося локалізувати.

Нічний обстріл 28 січня: які ще регіони атакували росіяни

Росіяни також пізно ввечері атакували Одеську область дронами: під масованим ударом опинилася Одеса, куди ворог спрямував, попередньо, кілька десятків БпЛА. Внаслідок атаки влада заявила про пожежу на території монастиря та удар по житловому приватному будинку.

Вибухи уночі також лунали у Києві: наслідки ворожого обстрілу фіксуються у Голосіївському районі столиці. Уламки БпЛА пошкодили житловий будинок та впали на дорогу у столиці.

Нагадаємо, Сергій "Флеш" Бескрестнов раніше розкрив подробиці атаки росіян на пасажирський поїзд на Харківщині.

Моніторингові канали 27 січня попередили, що росіяни готуються здійснити чергову масовану атаку по Україні.