Россияне атаковали "Шахедами" Киевскую область: пылает многоэтажка, есть погибшие (видео)

Среди ночи ВС РФ совершили атаку ударными беспилотниками по Киеввской области, в результате чего пылает многоэтажный жилой дом в Бучанском районе. Известно о погибших людях.

Последствия вражеского обстрела фиксируются в Белогородской громаде. Об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Чиновник рассказал, что в результате атаки загорелись кровля и верхний этаж многоэтажки. На место прибыли оперативные службы — медики и спасатели. Спасатели организовали эвакуацию жителей дома, а медики работают в режиме ожидания и контроля, добавил Калашник.

"Проводится эвакуация жителей. Вся необходимая первоочередная помощь предоставляется", — подчеркнул чиновник.

В первую очередь службы пытаются ликвидировать последствия обстрела. Данные уточняются.

Тем временем киевские Telegram-каналы показали кадры с места вражеского удара. На видео видно, как пылает крыша и верхний этаж многоэтажки.

Обновлено: около 04:20 часов в ОГА уточнили, что из-за атаки в Белогородской общине погибли два человека — мужчина и женщина. Еще четыре человека пострадали и обратились за помощью к медикам. Пожар на тот момент удалось локализовать.

Ночной обстрел 28 января: какие еще регионы атаковали россияне

Россияне также поздно вечером атаковали Одесскую область дронами: под массированным ударом оказалась Одесса, куда враг направил, предварительно, несколько десятков БпЛА. В результате атаки власти заявили о пожаре на территории монастыря и ударе по жилому частному дому.

Взрывы ночью также раздавались в Киеве: последствия вражеского обстрела фиксируются в Голосеевском районе столицы. Обломки БпЛА повредили жилой дом и упали на дорогу в столице.

Напомним, Сергей "Флеш" Бескрестнов ранее раскрыл подробности атаки россиян на пассажирский поезд на Харьковщине.

Мониторинговые каналы 27 января предупредили, что россияне готовятся осуществить очередную массированную атаку по Украине.