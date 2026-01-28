Россияне атаковали "Шахедами" Киевскую область: пылает многоэтажка, есть погибшие (видео)
Среди ночи ВС РФ совершили атаку ударными беспилотниками по Киеввской области, в результате чего пылает многоэтажный жилой дом в Бучанском районе. Известно о погибших людях.
Последствия вражеского обстрела фиксируются в Белогородской громаде. Об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
Чиновник рассказал, что в результате атаки загорелись кровля и верхний этаж многоэтажки. На место прибыли оперативные службы — медики и спасатели. Спасатели организовали эвакуацию жителей дома, а медики работают в режиме ожидания и контроля, добавил Калашник.
"Проводится эвакуация жителей. Вся необходимая первоочередная помощь предоставляется", — подчеркнул чиновник.
В первую очередь службы пытаются ликвидировать последствия обстрела. Данные уточняются.
Тем временем киевские Telegram-каналы показали кадры с места вражеского удара. На видео видно, как пылает крыша и верхний этаж многоэтажки.
Обновлено: около 04:20 часов в ОГА уточнили, что из-за атаки в Белогородской общине погибли два человека — мужчина и женщина. Еще четыре человека пострадали и обратились за помощью к медикам. Пожар на тот момент удалось локализовать.
Ночной обстрел 28 января: какие еще регионы атаковали россияне
Россияне также поздно вечером атаковали Одесскую область дронами: под массированным ударом оказалась Одесса, куда враг направил, предварительно, несколько десятков БпЛА. В результате атаки власти заявили о пожаре на территории монастыря и ударе по жилому частному дому.
Взрывы ночью также раздавались в Киеве: последствия вражеского обстрела фиксируются в Голосеевском районе столицы. Обломки БпЛА повредили жилой дом и упали на дорогу в столице.
Напомним, Сергей "Флеш" Бескрестнов ранее раскрыл подробности атаки россиян на пассажирский поезд на Харьковщине.
Мониторинговые каналы 27 января предупредили, что россияне готовятся осуществить очередную массированную атаку по Украине.