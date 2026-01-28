"Сіра зона" з солдатами РФ за 12 км від Запоріжжя: що відбувається на критичній відстані від міста

Запоріжжя та Запорізька область потерпає від ударів дронів-камікадзе "Шахед", безпілотників "Молния" та FPV-дронів, але готується лінія оборони, яка захистить містян, заявила військова адміністрація. Тим часом росіяни запевняють, що дістались начебто за 12 км до околиць обласного центру, а військові попереджають про наближення ударів ствольної артилерії. Що відбувається під Запоріжжям, яке потерпає від регулярних ударів ЗС РФ?

У Запорізькій області будують комплексну систему боротьби з "Шахедами", "Молниями" та FPV-розвідниками, заявив глава ОВА Іван Федоров під час брифінгу увечері 28 січня. Для протидії ударним БпЛА озброюють мобільні вогневі групи та інші підрозділи ППО Повітряних сил, а поліція отримає устаткування для виявлення дронів-шпигунів, сказав посадовець. При цьому протягом доби у Telegram-каналі глави ОВА — близько 30 попереджень про удари БпЛА та загрозу тактичної авіації ЗС РФ. Фокус зібрав інформацію про бої на Запорізькому напрямку та про можливі загрози на цьому відтинку фронту.

Наступ РФ — військові та аналітики про Запорізький напрямок

Події на Запорізькому напрямку прокоментував офіцер загону безпілотних систем "Б12" Костянтин Реуцький. У ефірі медіа "Радіо Свобода" військовий повідомив, що російські війська все ближче до міста і городян можуть очікувати "складі часи". ЗС РФ поступово підходить до обласного центру на відстань пострілу ствольної артилерії, зауважив офіцер.

"Ситуація складна і, на жаль, має тенденцію до погіршення. Відстань до Запоріжжя повільно, але невпинно скорочується. Як ми бачимо, ворог просувається і з півдня, і з зі сходу, вже захопив Гуляйполе і продовжує просування з того напрямку також", — пролунало в ефірі.

Військовий не відповів на коментар ведучої, чи ідеться про "стрімке просування" ЗС РФ, але попередив про можливе погіршення ситуації.

"Стрімкого чи не стрімкого я не буду оцінювати, але Запоріжжя вже знаходиться під загрозою, і якщо нічого не буде зроблено, то Запоріжжя чекають дуже складні часи", — сказав Реуцький.

Про бої під Запоріжжям також висловився військовий експерт та експрацівник СБУ Іван Ступак. Експерт нагадав, що останніми днями місто "регулярно ловить" російські ракети та дрони. За його оцінками, ворог справді розширює сіру зону. Втім, на шляху до околиць є водна перепона, яка "не дозволяє їм перетнути й заважає зробити ривок вперед".

Як проходить лінія фронту під Запоріжжям

27 січня Міноборони РФ відзвітувало про ситуацію під Запоріжжям та заявило, начебто російські війська перебувають на відстані 12-14 км від околиць обласного центру. Заяву озвучив глава генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов, який у тому ж звіті вчергове заявив про "окупацію" Куп'янська Вузлового. При цьому твердження росіян не підтверджені картами лінії фронту від Генштабу ЗСУ та проєкту DeepState.

Аналітики DeepState показали на карті боїв, що червона зона, яку контролюють росіяни, проходить через вулиці Степногірська. Орієнтовна відстань до Запоріжжя — близько 18 км (по прямій). Водночас, є сіра зона, в якій часу від часу помічають ознаки активності противника. Ця загрозлива зона дістається до району селищ Малокатеринівка, Приморське. Вказані точки — 12 км від Запоріжжя, але на шляху до обласного центру — річка Конка, міст на трасі Е-105 та ще три населені пункти (Річне, Веселе, Григорівка).

Наступ РФ - ситуація під Запоріжжям станом на 25 січня, DeepState Фото: DeepState

На карті Генштабу ЗСУ лінія фронту під Запоріжжям також пройшла через Степногірськ. У звіті станом на 16 год 28 січня українське командування повідомило, що під Оріховим (місто за 47 км від Запоріжжя) не помітили штурмових дій ЗС РФ. А напередодні, 27 січня, була інформація про дві російські атаки у районі Приморського та Степногірська.

Наступ РФ - ситуація під Запоріжжям станом на 27 січня, Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Зазначимо, Фокус писав про бої на Запорізькому напрямку, які восени 2025 року посилились на східному фланзі. Російська війська почали активний наступ на Гуляйполе: фронт посунувся на близько 10 км і був випадок, коли диверсанти ЗС РФ зайшли у батальйонний командний пункт ЗСУ.

Нагадуємо, 28 січня ЗС РФ вкотре вдарили по Запоріжжю: місто потерпає від відсутності електропостачання та тепла.