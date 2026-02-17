Россиянам приказали захватить более 10 населенных пунктов до 24 февраля: какие именно

Российское командование отдало приказ своим войскам провести активный в следующую неделю. Целью является установление там флагов, чтобы объявить об успехах на фронте.

Для этого россияне даже готовы отправлять своих военных в населенные пункты, которые полностью контролируются ВСУ. Об этом рассказал представитель оперативного командования "Юг" Владислав Волошин в комментарии Telegraf.

По его словам, эту информацию подтвердила украинская разведка.

"Российское командование отдало распоряжение своим подразделениям, чтобы они до 24 февраля поставили флаги и зафиксировали на видео или фото "захват" более 10 населенных пунктов", — сообщил Волошин.

Какие населенные пункты намерены "захватить" россияне

Волошин объяснил, что целью врага является не оккупация, а именно фиксация для СМИ.

Зона наступления россиян — граница Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.

"В списке — Новоселовка, Алексеевка, Александроград, Новоалександровка, Воскресенка, Орестополь, Терновое, Зеленый Гай, Андреевка, Клевцово, Отрадное, Братское, даже Терноватое и Придорожное (здесь их флаги уже цепляли)", — пояснил Волошин.

Карта наступления русских Фото: telegraf

По его словам, такое "видеоподтверждение" будет использоваться россиянами на переговорах для создания более сильной переговорной позиции.

Ситуация на фронте — что известно

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 16:00 17 февраля на Гуляйпольском направлении украинские защитники отражали 16 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Сладкого и в сторону Железнодорожного, Варваровки. Также враг нанес несколько авиаударов на этом направлении.

16 февраля в DeepState сообщили, что история обороны Мирнограда подходит к концу, поскольку город поглощают российские войска, а в южной части Покровска фиксируются точки взлета БПЛА противника.

Фокус также рассказывал, что оборона Мирнограда стремительно приближается к критической черте, а вместе с ней меняется и конфигурация фронта на востоке Донецкой области.

Напомним, 29 января "Украинская правда" писала о том, что ВС РФ уже развернули в Мирнограде свои штабы и артиллерию.

Фокус также писал о том, что россияне пытаются взять Покровск в "клешни".