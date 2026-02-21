Россияне продвинулись в Покровске, но отступили на юге: что происходит на фронте

Российские войска смогли продвинуться в Донецкой области. В то же время Силы обороны отбросили агрессора на Днепропетровщине.

Силы Обороны отбросили противника вблизи Калиновского и в Терновом Днепропетровской области. Такие данные обнародовал аналитический проект DeepState.

Ситуация в Калиновском... Фото: скриншот ...и Терновом Фото: скриншот

Впрочем, как отмечается, враг сумел продвинуться в Покровске и селе Свято-Покровском Бахмутского района Донецкой области.

Ситуация в Покровске... Фото: скриншот ...и Свято-Покровском Фото: скриншот

Ситуация на фронте: сводка Генштаба ВСУ

На Покровском направлении враг с начала суток совершил 27 атак. По информации Генштаба ВСУ, оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Покровск, Удачное, Молодецкое и Муравка. Четыре попытки оккупантов улучшить свое положение еще продолжаются.

По предварительным данным, на этом направлении 21 февраля ликвидировано 57 оккупантов и 23 ранено; уничтожено и повреждено 15 единиц автомобильной техники; уничтожено или подавлено 213 БпЛА различных типов. Поражено 5 укрытий оккупантов. Также поврежден один танк и три артиллерийские системы, уничтожен склад ГСМ, 4 РЭБ, пункт управления БпЛА, одно укрытие, еще 15 укрытий врага — поражены и повреждены.

Відео дня

На Александровском направлении оккупанты трижды пытались улучшить свое положение в сторону Запорожского. Одна из этих попыток еще продолжается, сообщили в ГШ ВСУ.

Всего с начала этих суток на фронте уже произошло 121 боевое столкновение.

Напомним, до 24 февраля россиянам приказали захватить более 10 населенных пунктов на административных границах Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.

Фокус также писал о том, что россияне пытаются взять Покровск в "клешни".