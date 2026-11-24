Російська армія могла втратити понад 100 тисяч військових убитими під час боїв за Покровськ та в його околицях на Донеччині. За оцінками журналістів, ці втрати перевищують кількість радянських військових, які загинули під час штурму Берліна у 1945 році.

За даними розслідування видання "Проєкт", яке цитує The Moscow Times, при цьому приблизно 5 тисяч російських військових загинули безпосередньо в межах Покровська. Йдеться про дані з бази Росстату, доступ до якої отримали хакери.

Ще щонайменше 100 тисяч смертей припадають на Покровський район. До повномасштабного вторгнення в місті проживали близько 60 тисяч людей. Таким чином, оцінка кількості загиблих російських військових у районі боїв перевищує довоєнне населення самого Покровська.

Журналісти зазначають, що наведена цифра є мінімальною оцінкою. Зокрема, Росстат отримує інформацію про місце смерті із суттєвими затримками. Через це частина загиблих може ще не потрапити до відповідної статистики.

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Чому втрати під Покровськом порівнюють зі штурмом Берліна

За оцінками, наведеними у розслідуванні, під час Берлінської наступальної операції Червоної армії у квітні-травні 1945 року загинули близько 80 тисяч радянських військових. На цьому тлі втрати російської армії під Покровськом виглядають особливо масштабними: за підрахунками "Проєкту", вони перевищили показник, наведений для штурму німецької столиці.

Водночас ідеться саме про порівняння кількості загиблих, а не всіх безповоротних чи санітарних втрат. Ці показники не варто ототожнювати.

У розслідуванні також наголошують, що за масштабом людських втрат бої за окремі українські населені пункти стали безпрецедентними для російської армії у війні проти України.

Бої за Покровськ тривали понад півтора року

Битва за місто розпочалася у серпні 2024 року. Російські війська намагалися захопити Покровськ, який був важливим логістичним вузлом української оборони на Донеччині. У лютому 2026 року Росія оголосила про повне захоплення міста. Однак, як зазначається в матеріалі The Moscow Times, бойові дії на цьому напрямку не припинилися.

За даними Росстату, лише з березня до вересня 2026 року під Покровськом та в навколишніх районах загинули ще близько 8 тисяч російських військових. Отже, наведені в розслідуванні цифри охоплюють не лише період безпосередніх боїв у міській забудові, а й подальші бойові дії на території району.

Чи вдалося Росії розвинути наступ після окупації міста

Попри значні втрати, захоплення Покровська не означало автоматичного прориву російської армії на інших ділянках фронту. За оцінкою українського OSINT-проєкту DeepState, після окупації міста зона впевненого російського контролю на захід і північ від нього розширилася максимум на 10–15 кілометрів.

Таким чином, навіть після тривалої та надзвичайно дорогої за людськими втратами кампанії російські війська не отримали швидкого масштабного просування на цьому напрямку.

Якими є загальні втрати Росії на Донеччині

Окремо "Проєкт" оцінив втрати російської армії під час спроб захопити весь Донбас. За даними розслідування, за чотири з половиною роки боїв до вересня 2026 року там могли загинути близько 325 тисяч російських військових.

Для порівняння, журналісти навели й оцінки втрат під час боїв за інші українські міста:

Авдіївка — щонайменше 19 тисяч загиблих російських військових;

Мар'їнка — не менше 11 тисяч;

Курахове — близько 11 тисяч.

Загалом у дослідженій базі Росстату журналісти виявили відомості про 474 тисячі смертей, пов'язаних із війною. З урахуванням затримок реєстрації ця кількість, за оцінкою "Проєкту", до вересня 2026 року могла зрости до 573 тисяч.

Раніше Фокус також писав про масштаби російських втрат під Покровськом. Зокрема, у лютому 2026 року у Десантно-штурмових військах України заявляли, що за шість місяців боїв у Покровській агломерації російська армія зазнала значних втрат у живій силі та техніці.

Також Фокус повідомляв, що за оцінками аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), імовірне встановлення російського контролю над Покровськом не принесло Кремлю очікуваного стратегічного прориву на Донеччині.