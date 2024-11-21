Минус 10-12 тысяч корейцев: какую проблему в Курской области позволят нивелировать ракеты ATACMS

Уточняю, что на самом деле эта запутанность с разрешенной дальностью "Атакамсов" — то ли 80 км, то ли 300 км — не имеет значения. Значение имеют цели, по которым можно бить. А они, по настоянию США, сугубо военные — скопления живой силы, техники, аэродромы, штабы, склады, переправы в Курской области. Объектов российской энергоструктуры там, к сожалению, нет.

Великобритания и Франция будут действовать в русле США.

Обычно взаимодействие выглядит следующим образом. ВСУ предлагает варианты целей. На те цели, с которыми партнеры соглашаются, они предоставляют координаты для ракетных ударов (никакие военнослужащие НАТО на территории Украины не вводят эти координаты в установки "Хаймарс", это бред Путина, потому что все происходит в полуавтоматическом режиме). Соответственно, в основном, это будут цели в Курской области, связанные с контингентом воинов из Северной Кореи.

Можно предполагать, что в наличии у нас будут до сотни "Атакамсов" и около 20 ракет "Шторм-Шедоу"/"Скальп" (это не секрет). Такое количество не позволит принципиально переломить фронтовую ситуацию в Курской области, однако позволит определенным образом нивелировать наличие северокорейского контингента в количестве 10-12 тыс. солдат с реактивной и обычной артиллерией.

Удержание плацдарма в Курской области сейчас стало принципиально важным. Потому что накануне потенциальных переговоров ломает схему агрессора. Обратите внимание, в недоимперии практически прекратили употреблять такую удобную для них когда-то формулировку "с учетом реалий на земле". Потому что сейчас это означает, что не только Украина теряет неконтролируемые территории, но и Россия. И как тогда петь о "достижении всех целей СВО"?

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