В ТЦК приходити не потрібно: в Міноборони розробили законопроєкт, подробиці

В Міноборони розповіли, що законопроєктом пропонується ліквідація комісій та скасування медичного огляду під час взяття на облік.

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Українцям призовного віку для постановки на військовий облік не обов'язково буде приходити до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Це можна буде зробити онлайн за допомогою засобів електронної ідентифікації. Відповідний законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" розроблений в Міністерстві оборони та вже схвалений на черговому засіданні Кабінету Міністрів України.

Проєктом пропонується:

дозволити ставати на військовий облік призовників та уточнювати персональні дані через електронну ідентифікацію у сервісі "Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста";

ліквідувати комісії для взяття на такий облік;

скасувати проходження медичного огляду під час взяття громадян на військовий облік;

здобувачі вищої освіти будуть проходити медичний огляд перед практичними заняттями базової загальновійськової підготовки.

"Також буде уточнено положення щодо військового обліку жінок, які виявили бажання проходити базову військову службу — безпосередньо перед направленням на таку службу за їхнім бажанням вони будуть братися на військовий облік призовників. Після завершення базової військової служби вони будуть братися на військовий облік військовозобов'язаних", — додали в Міністерстві.

Нагадаємо, що в Україні юнаки, що досягли 16-річного віку, зобов’язані стати на військовий облік. У разі невиконання цього обов’язку, передбаченого законодавством, можуть настати певні юридичні наслідки.

До речі, стати на облік вони можуть не за місцем проживання. Однак дозволено це не всім.