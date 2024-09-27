Відстрочка від мобілізації: чи треба особисто приходити до ТЦК, щоб подати заяву

Юрист Володимир Романчук прокоментував слова представника Полтавського ТЦК про те, що заява про відстрочку має бути подана особисто, а не через пошту. За його словами, немає норми, яка б зобов'язувала це.

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25 вересня речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін заявив, що військовозобов'язаним необхідно буде оновити відстрочку від призову на військову службу після 9 листопада, коли набуде чинності новий указ президента про продовження терміну мобілізації. Для її оформлення необхідно буде особисто прийти до військкомату. Водночас юрист LCF Law Group Володимир Романчук у коментарі виданню "Дзеркало тижня" зазначив, що чинне законодавство України насправді не вимагає особистої присутності для подачі заяви на відстрочку.

Як подати заяву про відстрочку: позиція ТЦК

Чоловіки, які мають право на відстрочку від мобілізації, мають подати заяву лише особисто. Істомін наголосив, що заяви не приймаються поштою чи через уповноважену особу.

"Хочу звернути увагу на формулюванні — особисто. Тобто сам, персонально, безпосередньо, не через когось — не через рідних, не через адвокатів, не через пошту. Це не звернення, яке відповідно до Закону "Про звернення громадян" може бути усним чи письмовим. До того ж письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином особисто чи через уповноважену ним особу. А також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку. Заява на відстрочку подається лише особисто", — сказав офіцер.

Як подати заяву про відстрочку: пояснення юриста

Юрист Володимир Романчук висловився щодо правомірності цього тлумачення.

"Відповідно до постанови №560, а саме пунктів 58-60, за наявності підстав для одержання відстрочки від призову військовозобов’язані особисто подають заяву за формою, визначеною у додатку 4, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку. Норма передбачає подачу заяви, без жодних вимог щодо подачі через прибуття до ТЦК та СП", — заявив Романчук.

Згідно з 59 пунктом постанови відстрочка може оформлятися за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів на підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів або баз даних, які підтверджують, що військовозобов’язаний має право на відстрочку з підстав, визначених статтею 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Це означає, що постанова безпосередньо передбачає отримання інформації для довідки про відстрочку з реєстру.

Крім того, у пункті 60 йдеться про те, що комісія вивчає отримані заяву та документи, оцінює законність підстав для надання відстрочки, за потреби готує запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації. Якщо ж такі дані відсутні у заяві, то ТЦК та СП звертаються з запитами до відповідних державних органів. Романчук наголосив, що очевидно громадянин під час цього не має очікувати у приміщенні ТЦК та СП, адже відповідь на подібні запити надається протягом кількох днів.

"Підсумовуючи, норми постанови № 560 жодним чином не зобов’язують до особистого прибуття до приміщення ТЦК та СП та не забороняють надсилання відповідних заяв поштою", — резюмував юрист.

Студенти, аспіранти та докторанти, які перебувають за кордоном, також можуть подавати документи через реєстр або надсилати їх поштою, без необхідності особистої присутності.

Нагадаємо, 26 вересня Міністерство оборони України повідомило про розробку законопроєкту, який дозволяє українцям призовного віку ставати на військовий облік онлайн за допомогою засобів електронної ідентифікації.

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