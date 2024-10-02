"Діють у межах закону": у Харківському ТЦК заявили, що силова мобілізація є "міфом" (відео)

Начальник мобілізаційного відділу Харківського ОТЦК та СП Сергій Романенко сказав, що ті епізоди, які з'являються в мережі, дискредитують лише військкомів.

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Примусова мобілізація в Україні є більше міфом, аніж реальністю. Відео, які поширюються в соціальних мережах, де йдеться про примусове доставлення чоловіків до районних центрів комплектації, є неповними. Про це заявив начальник мобілізаційного відділу Харківського обласного ТЦК та СП Сергій Романенко під час брифінгу у вівторок, 2 жовтня, повідомляє "Суспільне".

За його словами, співробітники центрів діють у межах чинного законодавства.

"Я скажу, що це більше міф, тому що я також дивлюся ролики, які є в інтернеті. Я можу запевнити всіх, що всі РТЦК діють в межах закону", — сказав Романенко.

Він зауважив, що разом із представниками ТЦК завжди присутня Національна поліція, яка контролює дотримання законів і порядку.

"Відео, яке я теж побачив, я можу вас запевнити, що воно неповне і ті моменти, які виникають з представниками РТЦК, залишається тільки те, що може скомпрометувати самих представників РТЦК", — зазначив Романенко.

Нагадаємо, 23 вересня схожу тезу висловив начальник Одеського обласного ТЦК Юрій Пуйко. Він вважає, що термін "бусифікація" необхідно викорінити з вжитку. За його словами, відеоролики силової мобілізації "висвітлюються не повністю та грають на руку ворога".

30 вересня т. в. о заступника начальника Івано-Франківського ТЦК і СП Андрій Мороз заявив, що військовозобов’язані, які не оновили свої військово-облікові дані або не мають відповідних документів, перебувають у розшуку поліції.