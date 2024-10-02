Мобилизация в октябре: кого могут призвать на службу до 25 лет

Даже если мужчине, который не достиг призывного возраста, вручили повестку, это не значит, что его мобилизуют, отметили юристы. Его могут вызвать в ТЦК для уточнения данных.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военнообязанные граждане возрастом от 18 до 60 лет могут отправиться служить. Призывной возраст при этом начинается с 25 лет, однако повестку гражданам могут выдать и раньше. Адвокаты Евгения Камышева и Руслан Мельник назвали условия, передает "Униан".

Мобилизация в октябре — кого могут забрать в армию, если не исполнилось 25 лет

Вопрос призыва в Украине регулируется законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Там идет речь о том, говорят юристы, что военнообязанными являются даже те мужчины, которым еще не исполнилось 25 лет.

В то же время, продолжают юристы, если человек имеет только статус призывника, а не военнообязанного, тогда не может быть призван в ВСУ, пока не достигнет мобилизационного возраста — 25 лет. Однако, повестку все же могут вручить в некоторых случаях.

"Закон не ограничивает категории мужчин, которым не могут быть вручены повестки, но это делается для уточнения учетных данных. Вручение повестки лицу до 25 лет, которое ранее не проходило военной службы, не означает его мобилизации. Хотя на практике можно встретить случаи, когда таких мужчин все же мобилизуют", — заявили адвокаты.

Напомним, 1 октября сообщалось, что есть потребность в снижении возраста для призыва в ВСУ, о чем рассказал военнослужащий ВСУ, народный депутат, член комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко. По его словам, необходимо брать в армию правильных людей, а не всех подряд. Есть проблема, ведь мобилизуют "ограниченно годных", а потому на поле боя "никого нет".