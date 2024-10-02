Мобілізація в жовтні: кого можуть призвати на службу до 25 років

Навіть якщо чоловікові, який не досяг призовного віку, вручили повістку, це не означає, що його мобілізують, зазначили юристи. Його можуть викликати до ТЦК для уточнення даних.

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В Україні триває загальна мобілізація і військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років можуть вирушити служити. Призовний вік починається з 25 років, однак повістку громадянам можуть видати і раніше. Адвокати Євгенія Камишева та Руслан Мельник назвали умови, передає "Уніан".

Мобілізація в жовтні — кого можуть забрати в армію, якщо не виповнилося 25 років

Питання призову в Україні регулюється законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Там ідеться про те, кажуть юристи, що військовозобов'язаними є навіть ті чоловіки, яким ще не виповнилося 25 років.

Водночас, продовжують юристи, якщо людина має лише статус призовника, а не військовозобов'язаного, тоді не може бути призвана до ЗСУ, поки не досягне мобілізаційного віку — 25 років. Однак, повістку все ж можуть вручити в деяких випадках.

"Закон не обмежує категорії чоловіків, яким не можуть бути вручені повістки, але це робиться для уточнення облікових даних. Вручення повістки особі до 25 років, яка раніше не проходила військової служби, не означає її мобілізації. Хоча на практиці можна зустріти випадки, коли таких чоловіків все ж таки мобілізують", — заявили адвокати.

Нагадаємо, 1 жовтня повідомлялося, що є потреба в зниженні віку для призову до ЗСУ, про що розповів військовослужбовець ЗСУ, народний депутат, член комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко. За його словами, необхідно брати в армію правильних людей, а не всіх підряд. Є проблема, адже мобілізують "обмежено придатних", а тому на полі бою "нікого немає".