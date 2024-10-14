"Заради безпеки": львівський блогер виїхав з України після конфлікту з ТЦК (відео)

Два дні тому він опублікував відео, в якому стверджував, що його нібито побили невідомі у масках. Наступне відео він вже зняв у Польщі. Нині його внесли до бази "Миротворця".

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Львівський блогер Юрій Кальчук, який веде низку сторінок у соцмережах під ніком Юра Скайф, та знімає автомобільні ролики та пранки, виїхав з України після конфлікту із ТЦК, як він стверджує. Як йому це вдалось – він не розповів. Відео з'явилось у низці Telegram-каналів. Instagram блогера, де в нього близько 317 тисяч підписників, нині переведений у приватний режим.

Юра Скайф виїхав до Польщі

Блогер 12 жовтня опублікував відео в якому розповів, що коли виїджав "із закладу" з друзями, то їх зупинили "50 людей в масках… у чорному, чи хакі", які нібито примушували всіх лягти на підлогу, а його самого нібито "побили". Наостанок блогер резюмував, що всі розмовляли "російською".

У сторіз він опублікував також відео чоловіків, які сідають у нього до машини.

Наступне відео для сторіз він відзняв вже у Польщі, біля відомого супермаркету. Заявив, що хотів би лишитись в Україні, але обставини склались інакше.

"Я хотів би залишитись уже сильно, але на жаль склались такі обставини, що змушений був виїхати. Не знаю, наскільки, як то довго буде, але поки так. Не треба описувати: о, ще один поїхав… поїхав заради безпеки. Поки буду тут", — заявив блогер у відео з Польщі.

Як йому вдалось виїхати за кордон, якщо він отримав повістку, як писали деякі Telegram-канали, — невідомо.

В коментарях під постом нагадали, що ще минулого року Юра Скайф агітував вступати до ЗСУ.

Коментар під постом Фото: Скриншот

У Нацполіції Львівської області, яка, як стверджував блогер, була присутня під час інциденту в суботу, подію не коментували.

У ТЦК Львівської області у пості за той день лише зауважили, що "в Україні відбуваються заходи з мобілізації військовозобов’язаних громадян України".

"Військовослужбовці ТЦК та СП у Львівській області спільно з працівниками правоохоронних органів проводять оповіщення військовозобов’язаних громадян щодо військового обліку під час дії воєнного стану… Закликаємо громадян дотримуватися усіх норм чинного законодавства. На прохання представників ТЦК та СП чи працівників правоохоронних органів надати для перевірки військово-облікові документи, реагувати коректно. За перешкоджання їхній роботі передбачена адміністративна відповідальність", — сказано в дописі.

Юру Скайфа внесли до бази "Миротворця"

Вже після того, як блогер виїхав до Польщі, його внесли до бази "Миротворец". В дописі сказано, що Юрій Кальчук з села Давидів Львівської області виїхав через КПП "Краківець" 13 жовтня.

Сторінка Юрія Кальчука у базі "Миротворець" Фото: Миротворец

В базу його внесли за кількома пунктами:

Усвідомлені дії, спрямовані на дискредитацію та деморалізацію силових структур України.

Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.

Усвідомлені навмисні дії, спрямовані на підрив обороноздатності України та зрив мобілізаційних заходів на користь російсько-фашистських загарбників з метою одержання особистої фінансової вигоди.

Усвідомлені дії, спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичного життя в Україні за часів російсько-української війни.

Участь в антиукраїнських пропагандистських заходах України (країна-агресор) проти України.

Нагадаємо, в Києві ввечері, 11 жовтня, відбувся концерт гурту "Океан Ельзи". Після концерту біля виходу з Палацу спорту на відвідувачів чекали працівники ТЦК.