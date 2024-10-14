"Ради безопасности": львовский блогер уехал из Украины после конфликта с ТЦК (видео)

Два дня назад он опубликовал видео, в котором утверждал, что его якобы избили неизвестные в масках. Следующее видео он уже снял в Польше. Сейчас его внесли в базу "Миротворца".

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Львовский блогер Юрий Кальчук, который ведет ряд страниц в соцсетях под ником Юра Скайф и снимает автомобильные ролики и пранки, выехал из Украины после конфликта с ТЦК, как он утверждает. Как ему это удалось — он не рассказал. Видео появилось в ряде Telegram-каналов. Instagram блогера, где у него около 317 тысяч подписчиков, сейчас переведен в частный режим.

Юра Скайф уехал в Польшу

Блогер 12 октября опубликовал видео, в котором рассказал, что когда выезжал "из заведения" с друзьями, то их остановили "50 человек в масках... в черном, или хаки", которые якобы заставляли всех лечь на пол, а его самого якобы "избили". Напоследок блогер резюмировал, что все разговаривали "на русском".

В сториз он опубликовал также видео мужчин, которые садятся в его машину.

Следующее видео для сториз он снял уже в Польше возле известного супермаркета. Заявил, что хотел бы остаться в Украине, но обстоятельства сложились иначе.

"Я хотел бы остаться уже сильно, но, к сожалению, сложились такие обстоятельства, что вынужден был уехать. Не знаю, насколько, как это долго будет, но пока так. Не надо описывать: о, еще один уехал... уехал ради безопасности. Пока буду здесь", — заявил блогер в видео из Польши.

Как ему удалось выехать за границу, если он получил повестку, как писали некоторые Telegram-каналы, — неизвестно.

В комментариях под постом напомнили, что еще в прошлом году Юра Скайф агитировал поступать в ВСУ.

Комментарий под постом Фото: Скриншот

В Нацполиции Львовской области, которая, как утверждал блогер, присутствовала во время инцидента в субботу, происшествие не комментировали.

В ТЦК Львовской области в посте за тот день лишь отметили, что "в Украине проходят мероприятия по мобилизации военнообязанных граждан Украины".

"Военнослужащие ТЦК и СП во Львовской области совместно с работниками правоохранительных органов проводят оповещение военнообязанных граждан относительно воинского учета во время действия военного положения... Призываем граждан соблюдать все нормы действующего законодательства. По просьбе представителей ТЦК и СП или работников правоохранительных органов предоставить для проверки военно-учетные документы, реагировать корректно. За препятствование их работе предусмотрена административная ответственность", — говорится в сообщении.

Юру Скайфа внесли в базу "Миротворца"

Уже после того, как блогер выехал в Польшу, его внесли в базу "Миротворец". В заметке сказано, что Юрий Кальчук из села Давыдов Львовской области выехал через КПП "Краковец" 13 октября.

Страница Юрия Кальчука в базе "Миротворец" Фото: Миротворец

В базу его внесли по нескольким пунктам:

Осознанные действия, направленные на дискредитацию и деморализацию силовых структур Украины.

Препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины.

Осознанные умышленные действия, направленные на подрыв обороноспособности Украины и срыв мобилизационных мероприятий в пользу российско-фашистских захватчиков с целью получения личной финансовой выгоды.

Осознанные действия, направленные на дестабилизацию общественно-политической жизни в Украине во времена российско-украинской войны.

Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях Украины (страна-агрессор) против Украины.

Напомним, в Киеве вечером, 11 октября, состоялся концерт группы "Океан Эльзы". После концерта у выхода из Дворца спорта посетителей ждали работники ТЦК.