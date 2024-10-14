"Команда зверху" мобілізувати: адвокат заявив, що провів 5 днів "у полоні" ТЦК (відео)

Олександр Пересоляк повідомив, що має право на відстрочку, але його наказали мобілізувати "у будь-яку ціну". З його слів, три військові частини відмовились від такого призовника.

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Адвокат Олександр Пересоляк заявив, що понад п’ять днів перебуває "у полоні" в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки та був незаконно мобілізований. Це відомо з його публікації у Facebook від 13 жовтня.

"Якщо це відео вийшло, це означає, що станом на зараз мене не відпустило і продовжує утримувати ТЦК", — написав юрист.

Він розповів, що 9 жовтня був затриманий поліцією після кількагодинного стеження. Правоохоронці доставили чоловіка у військкомат. Там, зі слів Пересоляка, його мобілізували попри право на відстрочку та "реальний стан здоровʼя".

"Ви будете здивовані, але претензій до працівників поліції й ТЦК я не маю. Там дійсно працює багато достойних людей і учасників бойових дій", — запевнив Пересоляк.

Він підкреслив, що військові просто виконали наказ Закарпатського обласного ТЦК мобілізувати адвоката "у будь-яку ціну". Він повідомив, що причина такого рішення — захист прав захисників і військовозобов’язаних, який спричинив "неабияке несприйняття" у керівництва військкомату.

Пересоляк додав, що сприймає своє утримання протягом шести діб, мобілізацію та поїздки частинами як "плюс". Він пояснив, що зможе ще ефективніше захищати права військовозобов’язаних.

У самому відео адвокат зазначив, що після мобілізації не був прийнятий трьома військовими частинами, та пояснив ситуацію "командою зверху".

Утримання адвоката у ТЦК: що кажуть у військкоматі

Пресслужби Ужгородського районного ТЦК та Закарпатського обласного ТЦК офіційно не публікували коментарі з цього приводу. Речник Сергій Гудак заявив журналістам "Суспільного", що цю ситуацію наразі не коментують.

Нагадаємо, блогерка Ксюша Манекен, яка отримувала відзнаку від ГУР, порівняла Україну з Росією. Вона заявила, що їй "набридло мовчати", та назвала жахом відео затримань чоловіків.

У ЗСУ розкрили кількість мобілізованих українців, які виїхали на відпочинок за кордон і не повернулись. Такі випадки фіксують як самовільне залишення військових частин.