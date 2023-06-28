Мобілізація в Україні: як громадянам оскаржити незаконний призов до армії

Розпорядження про мобілізацію особи видають після проходження нею ВЛК, висновок якої можна оскаржити в суді. Експерт Ілля Шипко надав рекомендації, як убезпечити себе від неправомірного призову.

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Одночасно з війною в Україні триває загальна мобілізація, однак іноді військовозобов’язаних призивають на військову службу з порушеннями з боку Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Юрист Ілля Шипко відповів, як та в яких випадках можна оскаржити мобілізацію.

"Помилково вважати, що з моменту отримання повістки особа вважається мобілізованою. Мобілізованою вважається особа, яка пройшла ВЛК (військово-лікарську комісію — ред.) та отримала мобілізаційне розпорядження. Якщо військовозобов’язаний, який отримав таке мобілізаційне розпорядження вважає, що воно є неправомірним, він має право його оскаржити", — проінформував юрист.

Шипко пояснив, що оскаржити мобілізаційне розпорядження в суді неможливо, бо юридично воно лише оповіщає військовозобов’язаного громадянина про необхідність з’явитись у ТЦК та СП у вказану дату. Однак, за його словами, можна оскаржити висновок ВЛК.

"Якщо при уточненні даних особою будуть подані документи, що дають право на відстрочку, то мобілізаційного розпорядження може й не бути. Або якщо особо не згідна з висновком ВЛК, то його також можна оскаржити в адміністративному або судовому порядку", — підкреслив юрист.

Він радить:

заздалегідь підготувати пакет документів, які надають право на відстрочку, щоб подати їй до вручення мобілізаційного розпорядження;

наперед проконсультуватися з фахівцем, щоб розуміти як діяти в тій чи іншій ситуації;

поцікавитися своїми правами та бути готовим їх відстоювати в разі потреби.

Нагадаємо, керівник Львівського обласного ТЦК та СП полковник Олександр Тищенко пояснив, чим повістка відрізняється від мобілізаційного розпорядження.

Адвокатка Марина Бекало відповіла, чи є законним наказ Оболонського районного ТЦК та СП в Києві. В ньому йшлося, що усі військовозобов’язані мешканці мають з’явитися у центрі впродовж 10 днів.