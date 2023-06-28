У Києві всіх військовозобов'язаних закликали з'явитися в ТЦК: юристка розповіла, чи законно це

Закон передбачає обов'язок громадян з'явитися до ТЦК у строки, зазначені в мобілізаційних розпорядженнях і повістках. Так, громадянин має прибути до військкомату за викликом, а не за оголошенням, яке він прочитав у громадському місці.

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Оболонський районний Територіальний центр комплектування Києва 19 червня опублікував наказ, згідно з яким усі військовозобов'язані мають з'явитися до ТЦК у 10-денний термін. Адвокатеса Марина Бекало розповіла, чи є цей наказ законним, пише ТСН.

Документ було розміщено на сторінці Оболонського районного ТЦК у Facebook. Ба більше, роздруковані копії наказу розклеюють біля під'їздів киян.

Начальник ТЦК полковник Олексій Привала зазначає, що наказ було видано у зв'язку з продовженням воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Крім того, військовозобов'язаним, які стоять на обліку в інших ТЦК, потрібно прибути до Оболонського РТЦК.

Наприкінці документа йдеться, що ті, хто ухиляється, нестимуть відповідальність згідно зі статтею 336 Кримінального кодексу України. Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Однак адвокатеса Марина Бекало вважає, що наказ не відповідає порядку, який передбачений нинішніми законами. Так, військовозобов'язані не повинні з'являтися до ТЦК за таким наказом.

За її словами, стаття 22 Закону про мобілізацію передбачає обов'язок громадян з'явитися до ТЦК і СП у строки, зазначені в отриманих документах: мобілізаційних розпорядженнях і повістках. Так, громадянин має прибути до ТЦК за викликом, а не за оголошенням, яке він прочитав у громадському місці.

Ба більше, як зазначила юристка, розпорядження Кабміну №1478 містить затверджену форму повісток. Вона передбачає розписку з особистим підписом військовозобов'язаного. Однак оголошення можуть реалізувати через роботодавця, який зобов'язаний сповістити працівника.

"Розміщення такого наказу не є законним способом оповіщення військовозобов'язаних і, відповідно, не несе за собою жодних правових наслідків", — сказала Бекало.

Нагадаємо, що журналісти розповіли, коли чоловік може виїхати за кордон і що для цього потрібно. Рішення про зняття з військового обліку чоловіків призовного віку ухвалює територіальний центр комплектації, куди потрібно подати заяву та список документів, що підтверджують неможливість проходити службу або брати участь у бойових діях.