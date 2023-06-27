Мобілізація в Україні: коли чоловік може виїхати за кордон і що для цього потрібно

Рішення про зняття з військового обліку чоловіків призовного віку ухвалює територіальний центр комплектації, куди потрібно подати заяву і список документів, що підтверджують неможливість проходити службу або брати участь у бойових діях.

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В Україні триває загальна мобілізація чоловіків від 18 до 60 років, однак ті українці, які виключені з військового обліку, можуть безперешкодно виїхати закордон. Про це повідомляє 24 канал.

Підстава для виключення з військового реєстру — це медичні протипоказання, з якими чоловік не може бути призваний до ЗСУ. Якщо цей факт встановила військово-лікарська комісія, людину виключають зі списку військовозобов'язаних і вона може вільно виїжджати з України із туристичною чи іншою метою.

Показання для виключення з обліку:

медичні протипоказання (якщо їх підтвердить ВЛК);

вік понад 60 років;

наявність дітей віком до 3 років;

інвалідність.

Виключення з військового обліку: що для цього потрібно зробити

Насамперед людина має написати заяву в територіальний центр комплектації. До неї потрібно додати ті документи, які підтверджують показання для виключення.

Після ухвалення відповідного рішення військкомат видає наказ про виключення з обліку, який передають у військову частину.

Нагадаємо, 26 червня стало відомо, що в Україну не повернулися майже 19 тисяч військовозобов'язаних. За даними ДПСУ, виїзд за кордон за допомогою системи "Шлях" для втікачів обійшовся в суму від 3 до 7 тисяч доларів.

Крім того, 11 квітня ЗМІ писали, що депутати Львівської міської та обласної ради для поїздок за кордон в особистих цілях використовували систему "Шлях" і прикривалися волонтерством.