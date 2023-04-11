Використовують "Шлях": ЗМІ розкрили схему, за якою депутати виїжджають із України

За інформацією, яку опублікували ЗМІ, депутати міської та обласної ради для поїздок у особистих цілях прикривалися волонтерством та використовували систему "Шлях".

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Депутати зі Львова користуються системою "Шлях" (система, яку використовують волонтери для ввезення в країну гуманітарної допомоги — ред.), щоб виїжджати з території України за особистими потребами. Про це повідомляє медіа "Наші гроші Львів".

За інформацією розслідувачів, деякі депутати міської та обласної рад виїжджали на тривалі терміни та разом із сім'ями для відпочинку, а не для забезпечення гуманітарної допомоги українцям.

Серед таких депутатів був і Назарій Бербека, який щонайменше сім разів отримував дозвіл через систему "Шлях". При цьому він щоразу пред'являв виставу для виїзду від різних компаній. 2022 року, попри російсько-українську війну, депутат відвідав узбережжя Адріатичного моря в Хорватії.

Ірина – дружина депутата Бербеки – опублікувала у своєму Інстаграмі фото з Хорватії Фото: Скріншот

Своєю чергою депутат Анатолій Дейнека у 2022 році виїжджав з України вісім разів. Частина поїздок, за інформацією розслідувачів, були робочими. Проте політик кілька разів виїжджав до Австрії разом із жінкою. На запитання журналістів Дейнека заявив, що справді виїжджав із дружиною до Австрії. Але поїздка була не розважальною, а життєво необхідною, оскільки в Інсбруці вона отримує необхідну медичну допомогу.

Дочка депутата Анатолія Дейнеко запостила у соцмережах фото з відпочинку

А депутат Юрій Ломага 1 жовтня 2022 року перетнув кордон разом з дітьми, причому він їхав однією машиною, а діти — в іншій. Розслідувачі пишуть про те, що політик відпочивав із родиною у Дубаї. Сам Ломага спочатку сказав, що не пам'ятає всіх своїх поїздок, а потім заявив, що виїжджав з України на лікування.

Фото із відпочинку запостила в Інстаграм донька депутата Юрія Ломаги Фото: Скріншот

Розслідувачі також встановили, що депутат Северин Хобзей виїжджав з України сім разів. Причому одна з поїздок політика була підозрілою, адже тривала майже два тижні та стосувалася його родини. За словами депутата, він перетнув кордон із Польщею, залишив дружину з дітьми у Варшаві, і сам поїхав до Риму подивитися, чи є можливість організувати виставку картин.

Також журналістам медіа вдалося знайти інформацію щодо депутата Захара Міляника. Він виїжджав із країни за направленнями громадської організації "Діємо разом" та "Спільнота діємо разом". У кілька з таких поїздок він брав із собою дружину та 4-річного сина.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року журналісти знайшли на VIP-курорті пасинка Кернеса, доньку Суркіса та машини ФК "Динамо". Співробітники медіа протягом кількох годин фіксували автомобілі з українською реєстрацією на одному з найжвавіших відрізків однієї із доріг французького Сен-Жан-Кап-Ферра.

Раніше стало відомо, як українські бізнесмени ховаються від війни на VIP-курортах. Журналісти зняли на відео елітні вілли та автомобілі найбагатших жителів України, які зараз перебувають у курортних містах Франції.