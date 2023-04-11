Используют "Шлях": СМИ раскрыли схему, по которой депутаты выезжают из Украины
По информации, которую опубликовали СМИ, депутаты городского и областного совета для поездок в личных целях прикрывались волонтерством и использовали систему "Шлях".
Депутаты из Львова используют систему "Шлях" (система, которую используют волонтеры для ввоза в страну гуманитарной помощи, — ред.) чтобы выезжать с территории Украины по личным надобностям. Об этом сообщает медиа "Наши деньги Львов".
По информации расследователей, некоторые депутаты городского и областного советов выезжали на длительные сроки и вместе с семьями для отдыха, а не для обеспечения гуманитарной помощи украинцам.
Среди таких депутатов был и Назарий Бербека, который как минимум семь раз получал разрешение через систему "Шлях". При этом он каждый раз предъявлял представление для выезда от разных компаний. В 2022 году, несмотря на российско-украинскую войну, депутат посетил побережье Адриатического моря в Хорватии.
В свою очередь депутат Анатолий Дейнека в 2022 году выезжал из Украины восемь раз. Часть поездок по информации расследователей, были рабочими. Однако политик несколько раз выезжал в Австрию вместе с супругой. На вопросы журналистов Дейнека заявил, что действительно выезжал с женой в Австрию. Но поездка была не развлекательной, а жизненно необходимой, так как в Инсбруке она получает необходимую медпомощь.
А депутат Юрий Ломага 1 октября 2022 года пересек границу вместе с детьми, причем он ехал в одной машине, а дети — в другой. Расследователи пишут о том, что политик отдыхал с семьей в Дубае. Сам Ломага сначала сказал, что не помнит все свои поездки, а потом заявил, что выезжал из Украины на лечение.
Расследователи также установили, что депутат Северин Хобзей выезжал из Украины семь раз. Причем одна из поездок политика была подозрительной, ведь длилась почти две недели и касалась его семьи. По словам депутата, он пересек границу с Польшей, оставил жену с детьми в Варшаве, и сам поехал в Рим посмотреть, есть ли возможность организовать выставку картин.
Также журналистам медиа удалось найти информацию, которая касается депутата Захара Миляника. Он выезжал из страны по направлениям общественной организации "Действуем вместе" и "Сообщество действуем вместе". В несколько из таких поездок он брал с собой жену и 4-х летнего сына.
Напомним, в октябре 2022 года журналисты нашли на VIP-курорте пасынка Кернеса, дочь Суркиса и машины ФК "Динамо". Сотрудники медиа в течение нескольких часов фиксировали автомобили с украинской регистрацией на одном из самых оживленных отрезков одной из дорог французского Сен-Жан-Кап-Ферра.
Ранее также стало известно, как украинские бизнесмены прячутся от войны на VIP-курортах. Журналисты сняли на видео элитные виллы и автомобили богатейших жителей Украины, которые сейчас находятся в курортных городах Франции.