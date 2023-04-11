Используют "Шлях": СМИ раскрыли схему, по которой депутаты выезжают из Украины

По информации, которую опубликовали СМИ, депутаты городского и областного совета для поездок в личных целях прикрывались волонтерством и использовали систему "Шлях".

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Депутаты из Львова используют систему "Шлях" (система, которую используют волонтеры для ввоза в страну гуманитарной помощи, — ред.) чтобы выезжать с территории Украины по личным надобностям. Об этом сообщает медиа "Наши деньги Львов".

По информации расследователей, некоторые депутаты городского и областного советов выезжали на длительные сроки и вместе с семьями для отдыха, а не для обеспечения гуманитарной помощи украинцам.

Среди таких депутатов был и Назарий Бербека, который как минимум семь раз получал разрешение через систему "Шлях". При этом он каждый раз предъявлял представление для выезда от разных компаний. В 2022 году, несмотря на российско-украинскую войну, депутат посетил побережье Адриатического моря в Хорватии.

Ирина — жена депутата Бербеки — опубликовала в своем Инстаграме фото с Хорватии Фото: Скриншот

В свою очередь депутат Анатолий Дейнека в 2022 году выезжал из Украины восемь раз. Часть поездок по информации расследователей, были рабочими. Однако политик несколько раз выезжал в Австрию вместе с супругой. На вопросы журналистов Дейнека заявил, что действительно выезжал с женой в Австрию. Но поездка была не развлекательной, а жизненно необходимой, так как в Инсбруке она получает необходимую медпомощь.

Дочь депутата Анатолий Дейнеко запостила в соцсетях фото с отдыха

А депутат Юрий Ломага 1 октября 2022 года пересек границу вместе с детьми, причем он ехал в одной машине, а дети — в другой. Расследователи пишут о том, что политик отдыхал с семьей в Дубае. Сам Ломага сначала сказал, что не помнит все свои поездки, а потом заявил, что выезжал из Украины на лечение.

Фото с отдыха запостила в Инстаграм дочь депутата Юрия Ломаги Фото: Скриншот

Расследователи также установили, что депутат Северин Хобзей выезжал из Украины семь раз. Причем одна из поездок политика была подозрительной, ведь длилась почти две недели и касалась его семьи. По словам депутата, он пересек границу с Польшей, оставил жену с детьми в Варшаве, и сам поехал в Рим посмотреть, есть ли возможность организовать выставку картин.

Также журналистам медиа удалось найти информацию, которая касается депутата Захара Миляника. Он выезжал из страны по направлениям общественной организации "Действуем вместе" и "Сообщество действуем вместе". В несколько из таких поездок он брал с собой жену и 4-х летнего сына.

Напомним, в октябре 2022 года журналисты нашли на VIP-курорте пасынка Кернеса, дочь Суркиса и машины ФК "Динамо". Сотрудники медиа в течение нескольких часов фиксировали автомобили с украинской регистрацией на одном из самых оживленных отрезков одной из дорог французского Сен-Жан-Кап-Ферра.

Ранее также стало известно, как украинские бизнесмены прячутся от войны на VIP-курортах. Журналисты сняли на видео элитные виллы и автомобили богатейших жителей Украины, которые сейчас находятся в курортных городах Франции.