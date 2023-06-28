В Киеве всех военнообязанных призвали явиться в ТЦК: юрист рассказала, законно ли это

Закон предусматривает обязанность граждан явиться в ТЦК в сроки, указанные в мобилизационных распоряжениях и повестках. Так, гражданин должен прибыть в военкомат по вызову, а не по объявлению, которое он прочитал в общественном месте.

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Оболонский районный Территориальный центр комплектования Киева 19 июня опубликовал приказ, согласно которому все военнообязанные должны явиться в ТЦК в 10-дневный срок. Адвокат Марина Бекало рассказала, является ли этот приказ законным, пишет ТСН.

Документ был размещен на странице Оболонского районного ТЦК в Facebook. Более того, распечатанные копии приказа расклеивают у подъездов киевлян.

Начальник ТЦК полковник Алексей Привала отмечает, что приказ был издан в связи с продолжением военного положения и общей мобилизации в Украине. Кроме того, военнообязанным, стоящим на учете в других ТЦК, нужно прибыть в Оболонский РТЦК.

В конце документа говорится, что уклоняющиеся будут нести ответственность согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Однако адвокат Марина Бекало считает, что приказ не соответствует порядку, которые предусмотрен нынешними законами. Так, военнообязанные не должны являться в ТЦК по такому приказу.

По ее словам, статья 22 Закона о мобилизации предусматривает обязанность граждан явиться в ТЦК и СП в сроки, указанные в полученных документах: мобилизационных распоряжениях и повестках. Так, гражданин должен прибыть в ТЦК по вызову, а не по объявлению, которое он прочитал в общественном месте.

Более того, как отметила юрист, распоряжение Кабмина №1478 содержит утвержденную форму повесток. Она предусматривает расписку с личной подписью военнообязанного. Однако объявление могут реализовать через работодателя, который обязан известить работника.

"Размещение такого приказа не является законным способом оповещения военнообязанных и, соответственно, не несет за собой никаких правовых последствий ", — сказала Бекало.

Напомним, что журналисты рассказали, когда мужчина может выехать за границу и что для этого нужно. Решение о снятии с воинского учета мужчин призывного возраста принимает территориальный центр комплектации, куда нужно подать заявление и список документов, подтверждающих невозможность проходить службу или участвовать в боевых действиях.