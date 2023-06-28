Мобилизация в Украине: как гражданам обжаловать незаконный призыв в армию

Распоряжение о мобилизации лица выдают после прохождения им ВВК, заключение которой можно обжаловать в суде. Эксперт Илья Шипко предоставил рекомендации, как обезопасить себя от неправомерного призыва.

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Одновременно с войной в Украине продолжается всеобщая мобилизация, однако иногда военнообязанных призывают на военную службу с нарушениями со стороны Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Юрист Илья Шипко ответил, как и в каких случаях можно обжаловать мобилизацию.

"Ошибочно считать, что с момента получения повестки лицо считается мобилизованным. Мобилизованным считается лицо, которое прошло ВВК (военно-врачебную комиссию — ред.) и получило мобилизационное распоряжение. Если военнообязанный, который получил такое мобилизационное распоряжение считает, что оно является неправомерным, он имеет право его обжаловать", — проинформировал юрист.

Шипко пояснил, что обжаловать мобилизационное распоряжение в суде невозможно, потому что юридически оно лишь оповещает военнообязанного гражданина о необходимости явиться в ТЦК и СП в указанную дату. Однако, по его словам, можно обжаловать заключение ВВК.

"Если при уточнении данных лицом будут поданы документы, дающие право на отсрочку, то мобилизационного распоряжения может и не быть. Или если лицо не согласно с заключением ВВК, то его также можно обжаловать в административном или судебном порядке", — подчеркнул юрист.

Он советует:

заранее подготовить пакет документов, которые дают право на отсрочку, чтобы подать их до вручения мобилизационного распоряжения;

заранее проконсультироваться со специалистом, чтобы понимать как действовать в той или иной ситуации;

поинтересоваться своими правами и быть готовым их отстаивать в случае необходимости.

Напомним, руководитель Львовского областного ТЦК и СП полковник Александр Тищенко объяснил, чем повестка отличается от мобилизационного распоряжения.

Адвокат Марина Бекало ответила, является ли законным приказ Оболонского районного ТЦК и СП в Киеве. В нем говорилось, что все военнообязанные жители должны появиться в центре в течение 10 дней.