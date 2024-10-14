"Команда сверху" мобилизовать: адвокат заявил, что провел 5 дней "в плену" ТЦК (видео)

Александр Пересоляк сообщил, что имеет право на отсрочку, но его приказали мобилизовать "любой ценой". По его словам, три воинские части отказались от такого призывника.

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Адвокат Александр Пересоляк заявил, что более пяти дней находится "в плену" в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки и был незаконно мобилизован. Это известно из его публикации в Facebook от 13 октября.

"Если это видео вышло, это означает, что по состоянию на сейчас меня не отпустило и продолжает удерживать ТЦК", — написал юрист.

Он рассказал, что 9 октября был задержан полицией после многочасовой слежки. Правоохранители доставили мужчину в военкомат. Там, по словам Пересоляка, его мобилизовали, несмотря на право на отсрочку и "реальное состояние здоровья".

"Вы будете удивлены, но претензий к работникам полиции и ТЦК я не имею. Там действительно работает много достойных людей и участников боевых действий", — заверил Пересоляк.

Он подчеркнул, что военные просто выполнили приказ Закарпатского областного ТЦК мобилизовать адвоката "любой ценой". Он сообщил, что причина такого решения — защита прав защитников и военнообязанных, которая вызвала "большое неприятие" у руководства военкомата.

Пересоляк добавил, что воспринимает свое содержание в течение шести суток, мобилизацию и поездки частями как "плюс". Он объяснил, что сможет еще эффективнее защищать права военнообязанных.

В самом видео адвокат отметил, что после мобилизации не был принят тремя воинскими частями, и объяснил ситуацию "командой сверху".

Удержание адвоката в ТЦК: что говорят в военкомате

Пресс-службы Ужгородского районного ТЦК и Закарпатского областного ТЦК официально не публиковали комментарии по этому поводу. Представитель Сергей Гудак заявил журналистам "Суспільне", что эту ситуацию пока не комментируют.

Напомним, блогер Ксюша Манекен, которая получала награду от ГУР, сравнила Украину с Россией. Она заявила, что ей "надоело молчать", и назвала ужасом видео задержаний мужчин.

В ВСУ раскрыли количество мобилизованных украинцев, которые выехали на отдых за границу и не вернулись. Такие случаи фиксируют как самовольное оставление воинских частей.