На Волыни суд освободил от наказания военного, который отказался ехать на фронт: подробности

Судья решил, что военный может исправиться и без отбывания наказания, при том, что сам обвиняемый полностью признал свою вину.

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На Волыни суд вынес приговор военнослужащему ВСУ, который отказался выполнить приказ командира и поехать в зону боевых действий. Вместо 5 лет заключения ему назначили испытательный срок. Об этом говорится в приговоре Владимир-Волынского городского суда.

Согласно материалам суда, обвиняемый 31 июля 2024 года отказался выполнить приказ командира воинской части по командировке личного состава к временному месту дислокации подразделения в зоне боевых действий.

На суде военный полностью признал свою вину и попросил его строго не наказывать.

Поскольку фактические обстоятельства дела не оспаривались участниками судебного производства, суд просто допросил обвиняемого и изучил данные по делу, характеризующие его личность.

Суд пришел к выводу, что вина обвиняемого в неповиновении, то есть открытом отказе выполнить приказ начальника, совершенная в условиях военного положения является доказанной и квалифицирует его действия по ч. 4 ст. 402 УК Украины.

"Обстоятельствами, смягчающими наказание обвиняемого суд признал искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию уголовного преступления. Обстоятельств, отягчающих наказание обвиняемого судом не установлено", — говорится в приговоре суда.

Рассмотрев все материалы дела, судья решил, что военный может исправиться и без отбывания наказания и установил ему испытательный срок продолжительностью 1 год, если он в течение испытательного срока не совершит нового уголовного правонарушения и выполнит возложенные на него обязанности.

Напомним, что 19 ноября сообщалось, что на Закарпатье судили военнообязанного, который проигнорировал поход в кожвендиспансер. Мужчину признали годным к службе, но отправили на дообследование. Направление врачей к узким специалистам он проигнорировал.

21 ноября сообщалось, что в Запорожье судили агента ФСБ с псевдонимом "007", которая под видом волонтера знакомилась с бойцами ВСУ и собирала разведданные о военных объектах в регионе.