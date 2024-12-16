На Волині суд звільнив від покарання військового, який відмовився їхати на фронт: подробиці

Суддя вирішив, що військовий може виправитися і без відбування покарання, при тому, що сам обвинувачений повністю визнав свою провину.

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На Волині суд виніс вирок військовослужбовцю ЗСУ, який відмовився виконати наказ командира і поїхати в зону бойових дій. Замість 5 років ув'язнення йому призначили іспитовий термін. Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду.

Згідно із матеріалами суду, обвинувачений 31 липня 2024 року відмовився виконати наказ командира військової частини щодо відрядження особового складу до тимчасового місця дислокації підрозділу у зоні бойових дій.

На суді військовий повністю визнав свою провину та попросив його суворо не карати.

Оскільки фактичні обставини справи не оспорювалися учасниками судового провадження, суд просто допитав обвинуваченого і вивчив дані у справі, що характеризують його особу.

Суд дійшов висновку, що вина обвинуваченого в непокорі, тобто відкритій відмові виконати наказ начальника, вчинена в умовах воєнного стану є доведеною та кваліфікує його дії за ч. 4 ст. 402 КК України.

"Обставинами, що пом'якшують покарання обвинуваченого суд визнав щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення. Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого судом не встановлено", — йдеться у вироку суду.

Розглянувши усі матеріали справи, суддя вирішив, що військовий може виправитися і без відбування покарання та встановив йому іспитовий строк тривалістю 1 рік, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

Нагадаємо, що 19 листопада повідомлялося, що на Закарпатті судили військовозобов'язаного, який проігнорував похід до шкірвендиспансеру. Чоловіка визнали придатним до служби, але відправили на дообстеження. Направлення лікарів до вузьких спеціалістів він проігнорував.

21 листопада повідомлялося, що на Запоріжжі судили агентку ФСБ із псевдонімом "007", яка під виглядом волонтерки знайомилася з бійцями ЗСУ та збирала розвіддані про військові об'єкти в регіоні.