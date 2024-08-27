Энергетический террор вернулся. Когда ждать улучшения ситуации с дефицитом электроэнергии

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ВОЙНА КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР НЕПРОГНОЗИРУЕМОСТИ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Прогнозировать развитие событий в украинской энергетике всегда было делом непростым и неблагодарным. Прежде всего причиной была непоследовательность правительственной политики в отношении энергетики, что приводило к тому, что большая часть планов и стратегий просто не реализовывались. Война и энергетический террор только усложнили прогнозирование — никогда не знаешь, когда может случиться массированный обстрел, какими будут поражения энергетической инфраструктуры и, соответственно, каким будет масштаб дефицита и отключений.

Подобная ситуация сложилась и на рубеже этих двух недель. Первая половина прошлой недели характеризовалась дефицитами и отключениями. Украина дважды получала аварийную помощь со стороны ЕС. Однако во второй половине недели несколько спала жара, а следовательно, и спрос. В дополнение, в пятницу после проведения планово-предупредительных ремонтных работ "Энергоатом" подключил к сети блок-тысячник. И вот в течение второй половины недели уже не было отключений, что в определенной степени даже было несколько неожиданным. А в воскресенье, впервые за много недель, в течение нескольких часов мы даже не импортировали электроэнергию.

Понимая динамику ситуации в энергосистеме, системный оператор "Укрэнерго" в пятницу, 23 августа, анонсировал возможность разрешения экспорта в профицитные часы. Это должно происходить днем, пока активная солнечная генерация обеспечивала профицит, и чтобы сбалансировать энергосистему, приходилось давать команду на ограничение работы солнечных электростанций.

Киевская ГЭС стала одной из целей атаки 26 августа Фото: Укргидроэнерго

Однако война внесла коррективы в эти планы, и на утро понедельника на смену профициту пришел острый дефицит и многочасовые аварийные отключения — энергосистема подверглась одной из самых массовых атак с начала энергетического террора, который длится с середины сентября 2022 года. Атака была направлена на подстанции — как системы передачи электроэнергии, так и отдельные электростанции, в том числе и Киевской ГЭС, видео с поражения которой уже облетело сеть. Также существенные потери понесли распределительные сети в отдельных регионах. В общем, в 15 регионах зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры. Можно утвердительно говорить, что целью атаки была попытка вызвать "блэкаут" по меньшей мере в части страны. Атака усложнила передачу электроэнергии из Западных областей в Центральную и Восточную Украину, что создает дополнительные вызовы для энергетической системы.

Пока еще нет консолидированных данных о величине потерь мощностей. Но есть основания надеяться, что в течение нескольких следующих дней ситуация несколько нормализуется и мы вернемся в режим прогнозируемых графиков.

В сентябре ситуация может даже значительно улучшиться, вплоть до отсутствия отключений. Однако давать какие-то прогнозы — опять же дело неблагодарное. Что понятно почти наверняка — зима будет сложной.

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