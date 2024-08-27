Енергетичний терор повернувся. Коли чекати на покращення ситуації з дефіцитом електроенергії

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ВІЙНА ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК НЕПРОГНОЗОВАНОСТІ В ЕНЕРГЕТИЦІ

Прогнозувати розвиток подій в українській енергетиці завжди було справою непростою і невдячною. Передусім, причиною була непослідовність урядової політики стосовно енергетики, що призводило до того, що велика частина планів і стратегій просто не реалізовувались. Війна та енергетичний терор лише ускладнили прогнозування — ніколи не знаєш, коли може трапитись масований обстріл, якими будуть ураження енергетичної інфраструктури і, відповідно, яким буде масштаб дефіциту та відключень.

Подібна ситуація склалась і на зламі цих двох тижнів. Перша половина минулого тижня характеризувалась дефіцитами та відключеннями. Україна двічі отримувала аварійну допомогу з боку ЄС. Проте в другій половині тижня дещо спала спека, а отже і попит. На додачу, у п’ятницю після проведення планово-попереджувальних ремонтних робіт "Енергоатом" підключив до мережі блок-тисячник. І от протягом другої половини тижня вже не було відключень, що певною мірою навіть було дещо неочікуваним. А в неділю, вперше за багато тижнiв, протягом кількох годин ми навіть не імпортували електроенергію.

Розуміючи динаміку ситуації в енергосистемі, системний оператор "Укренерго" у п’ятницю, 23 серпня, анонсував можливість дозволу експорту в профіцитні години. Це мало б відбуватись удень, поки активна сонячна генерація забезпечувала профіцит, і щоб збалансувати енергосистему, доводилось давати команду на обмеження роботи сонячних електростанцій.

Київська ГЕС стала однією з цілей атаки 26 серпня Фото: Укргідроенерго

Проте війна внесла корективи в ці плани, і на ранок понеділка на зміну профіциту прийшов гострий дефіцит і багатогодинні аварійні відключення — енергосистема зазнала однієї із наймасовіших атак з початку енергетичного терору, який триває із середини вересня 2022 року. Атака була спрямована на підстанції — як системи передачі електроенергії, так і окремі електростанції, зокрема і Київської ГЕС, відео з ураження якої вже облетіло мережу. Також суттєвих втрат зазнали розподільчі мережі в окремих регіонах. Загалом, у 15 регіонах зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури. Можна ствердно казати, що метою атаки була спроба зумовити "блекаут" щонайменше у частині країни. Атака ускладнила передачу електроенергії із Західних областей до Центральної та Східної України, що створює додаткові виклики для енергетичної системи.

Наразі ще немає консолідованих даних про величину втрат потужностей. Але є підстави сподіватись, що протягом кількох наступних днів ситуація дещо нормалізується і ми повернемося в режим прогнозованих графіків.

У вересні ситуація може навіть значно покращитись, аж до відсутності відключень. Проте давати якісь прогнози знову ж таки — справа невдячна. Що зрозуміло майже напевно — зима буде складною.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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