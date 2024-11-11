Последний залп перед приходом Трампа: разрешит ли Байден бить ракетами Storm Shadow по РФ

Россия захватывает территории на востоке Украины, а у Джо Байдена все меньше времени на помощь Киеву в достижении превосходства. Заявления отдельных чиновников будущей администрации Дональда Трампа не внушают оптимизма по поводу усиления ВСУ. Фокус выяснил, каковы шансы на резкие решения американского лидера.

Президенту США Джо Байдену осталось чуть более 2 месяцев до того, как его место займет республиканец Дональд Трамп. У Байдена остается все меньше времени на ускорение поставок военной помощи Киеву для отражения нападения России. Сторонники Украины призывают Белый дом отменить ограничения на удары дальнобойным оружием и найти другие источники финансирования войны до вступления Дональда Трампа в должность, пишет британская газета The Guardian.

Джо Байден планирует на этой неделе встретиться с Трампом в Белом доме и попросить его продолжить поддержку Украины. Судя по заявлениям чиновников будущей администрации Трампа они не особо желают продолжать выделять деньги на войну в Украине. Вероятный кандидат на должность госсекретаря Штатов Билл Хагерти говорит, что американцы предпочитают тратиться на защиту суверенитета США, а не другой страны.

После прихода к власти Дональда Трампа Украине придется больше полагаться на поддержку Европы. Тем временем премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон собираются предпринять последнюю отчаянную попытку помешать Трампу сократить уровень поддержки Украины, сообщают источники газеты The Telegraph в британском правительстве.

Лидеры Великобритании и Франции обсудят, как убедить президента США Джо Байдена разрешить Украине атаковать ракетами Storm Shadow объекты в России. В Лондоне надеются, что Байден даст одобрение, которого Киев добивался несколько месяцев, чтобы сохранить свое внешнеполитическое наследие.

Удары по украинским АЭС: когда Байден разрешит бить Storm Shadow по РФ

Крылатые ракеты Storm Shadow уже поставляли ВСУ, но с ограничениями на удары только в пределах украинских границ. Подробности новых договоренностей неизвестны, но предполагается, что Украине разрешат использовать ракеты для поражения российских войск рядом с границей.

Украинский политолог Владимир Фесенко в разговоре с Фокусом напомнил о технологическом обязательстве США обеспечивать наведение британских ракет на цели. Точное попадание обеспечивают американские спутники и по этой причине использование Storm Shadow нужно согласовывать с Вашингтоном.

Вероятно, Байден пойдет на эту авантюру, если Россия будет наносить ракетные удары по украинским атомным электростанциям. Без явных причин ожидать решения по Storm Shadow не стоит.

"Подозреваю, что были озвучены неформальные предупреждения как Западом, так и Россией. Американцам дали понять, что будет в случае разрешения ударов по российской территории. По странам НАТО естественно не ударят, но другие ассиметричные шаги возможны: поставки хуситам противокорабельных ракет и прочее. Но и Вашингтон предупредил о невозможности бомбардировок инфраструктуры украинских АЭС", — считает эксперт.

Коллапс энергосистемы Украины зимой из-за ракетных ударов ВС РФ вызовет разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов по военным и энергетическим объектам в России. Пока Россия воздерживается от массированных ракетных атак по Украине, что также может быть следствием кулуарных договоренностей.

Не все потеряно. Каковы шансы, что Джо Байден сыграет "ва-банк"?

По убеждению Владимира Фесенко, кроме предоставления пакета военной помощи на 6 миллиардов долларов не стоит ждать других кардинальных шагов от администрации Байдена до 20 января.

Иного мнения придерживается военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его оценкам, шансы на резкие решения Байдена все же имеются, но их вероятность — максимум 40%. В случае одобрения поставок ракеты Storm Shadow могут включить в новый пакет военной помощи от Штатов.

"Объективно говоря, много времени утеряно. Президент США может не отличаться красивой внешностью, не быть самым эрудированным человеком в мире, но нерешительность не прощается. Последствия политики Байдена еще аукнется миру не только по войне в Украине. Трампу придется включаться, чтобы преодолеть ряд важных кризисов и вернуть США звание мирового полицейского", — объясняет Фокусу аналитик.

Опыт республиканца на посту президента с 2017 по 2021 годы позволит ему быстрее ориентироваться во внутренней и внешней ситуации, добавил Ступак.

Первоочередными целями для британских ракет в России, как указывает эксперт, должны стать военные склады. Около шести крупных объектов находятся рядом с украинской границей, что дает возможности быстрого снабжения оккупационных войск.

Не менее важные места — заводы по производству взрывчатых веществ и аэродромы. Крупная авиабаза "Балтимор" находится под Воронежем, оттуда взлетают самолеты Су-34 и бомбят украинские города управляемыми авиабомбами.

"Несмотря на то, что 90% российской авиации отведено от украинской границы, остается все же 10%, куда можно попадать. Хотелось бы достать при помощи Storm Shadow штабы с российскими генералами, но вряд ли партнеры разрешат", — резюмировал Ступак.

Напомним, Украине могут передать французские истребители Mirage, способные запускать ракеты Storm Shadow. Американские истребители F-16 не могут запускать британские ракеты.

Фокус ранее выяснил преимущества крылатых ракет Tomahawk, поставку которых предусматривал секретный пункт "плана победы" президента Украины Владимира Зеленского. Ракеты могут поражать цели на расстоянии более 2 400 километров, это в 8 раз превосходит дальность ракет ATACMS.