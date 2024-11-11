Останній залп перед приходом Трампа: чи дозволить Байден бити ракетами Storm Shadow по РФ

Росія захоплює території на сході України, а у Джо Байдена все менше часу на допомогу Києву в досягненні переваги. Заяви окремих чиновників майбутньої адміністрації Дональда Трампа не вселяють оптимізму з приводу посилення ЗСУ. Фокус з'ясував, які шанси на різкі рішення американського лідера.

Президенту США Джо Байдену залишилося трохи більше ніж 2 місяці до того, як його місце займе республіканець Дональд Трамп. У Байдена залишається все менше часу на прискорення постачання військової допомоги Києву для відбиття нападу Росії. Прихильники України закликають Білий дім скасувати обмеження на удари далекобійною зброєю та знайти інші джерела фінансування війни до вступу Дональда Трампа на посаду, пише британська газета The Guardian.

Джо Байден планує цього тижня зустрітися з Трампом у Білому домі і попросити його продовжити підтримку України. Судячи з заяв чиновників майбутньої адміністрації Трампа, вони не особливо бажають продовжувати виділяти гроші на війну в Україні. Ймовірний кандидат на посаду держсекретаря Штатів Білл Хагерті каже, що американці воліють витрачатися на захист суверенітету США, а не іншої країни.

Після приходу до влади Дональда Трампа Україні доведеться більше покладатися на підтримку Європи. Тим часом прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон мають намір зробити останню відчайдушну спробу завадити Трампу скоротити рівень підтримки України, повідомляють джерела газети The Telegraph у британському уряді.

Лідери Великої Британії та Франції обговорять, як переконати президента США Джо Байдена дозволити Україні атакувати ракетами Storm Shadow об'єкти в Росії. У Лондоні сподіваються, що Байден дасть схвалення, якого Київ домагався кілька місяців, щоб зберегти свою зовнішньополітичну спадщину.

Удари по українських АЕС: коли Байден дозволить бити Storm Shadow по РФ

Крилаті ракети Storm Shadow уже постачали ЗСУ, але з обмеженнями на удари тільки в межах українських кордонів. Подробиці нових домовленостей невідомі, але передбачається, що Україні дозволять використовувати ракети для ураження російських військ поруч із кордоном.

Український політолог Володимир Фесенко в розмові з Фокусом нагадав про технологічне зобов'язання США забезпечувати наведення британських ракет на цілі. Точне влучання забезпечують американські супутники, з цієї причини використання Storm Shadow потрібно узгоджувати з Вашингтоном.

Ймовірно, Байден піде на цю авантюру, якщо Росія завдаватиме ракетних ударів по українських атомних електростанціях. Без явних причин очікувати рішення щодо Storm Shadow не варто.

"Підозрюю, що були озвучені неформальні попередження як Заходом, так і Росією. Американцям дали зрозуміти, що буде в разі дозволу ударів по російській території. По країнах НАТО, звісно, не вдарять, але інші асиметричні кроки можливі: постачання хуситам протикорабельних ракет та інше. Але і Вашингтон попередив про неможливість бомбардувань інфраструктури українських АЕС", — вважає експерт.

Колапс енергосистеми України взимку через ракетні удари ЗС РФ спричинить дозвіл на використання ракет Storm Shadow для ударів по військових та енергетичних об'єктах у Росії. Поки що Росія утримується від масованих ракетних атак по Україні, що також може бути наслідком кулуарних домовленостей.

Не все втрачено. Які шанси, що Джо Байден зіграє "ва-банк"?

На переконання Володимира Фесенка, окрім надання пакету військової допомоги на 6 мільярдів доларів не варто чекати інших кардинальних кроків від адміністрації Байдена до 20 січня.

Іншої думки дотримується військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його оцінками, шанси на різкі рішення Байдена все ж таки є, але їхня ймовірність — максимум 40%. У разі схвалення поставок ракети Storm Shadow можуть включити в новий пакет військової допомоги від Штатів.

"Об'єктивно кажучи, багато часу втрачено. Президент США може не вирізнятися гарною зовнішністю, не бути найерудованішою людиною у світі, але нерішучість не прощається. Наслідки політики Байдена ще відгукнуться світові не тільки по війні в Україні. Трампу доведеться включатися, щоб подолати низку важливих криз і повернути США звання світового поліцейського", — пояснює Фокусу аналітик.

Досвід республіканця на посаді президента з 2017 по 2021 роки дасть йому змогу швидше орієнтуватися у внутрішній і зовнішній ситуації, додав Ступак.

Першочерговими цілями для британських ракет у Росії, як зазначає експерт, мають стати військові склади. Близько шести великих об'єктів розташовані поруч із українським кордоном, що дає можливості швидкого постачання окупаційних військ.

Не менш важливі місця — заводи з виробництва вибухових речовин та аеродроми. Велика авіабаза "Балтимор" розташована під Воронежем, звідти злітають літаки Су-34 і бомблять українські міста керованими авіабомбами.

"Попри те, що 90% російської авіації відведено від українського кордону, залишається все ж 10%, куди можна влучати. Хотілося б дістати за допомогою Storm Shadow штаби з російськими генералами, але навряд чи партнери дозволять", — резюмував Ступак.

Нагадаємо, Україні можуть передати французькі винищувачі Mirage, здатні запускати ракети Storm Shadow. Американські винищувачі F-16 не можуть запускати британські ракети.

Фокус раніше з'ясував переваги крилатих ракет Tomahawk, постачання яких передбачав секретний пункт "плану перемоги" президента України Володимира Зеленського. Ракети можуть вражати цілі на відстані понад 2 400 кілометрів, це у 8 разів перевершує дальність ракет ATACMS.