Забутий хижий птах: унікальний стелс-винищувач компанії Boeing

У 1990-х у секретній обстановці Зони 51 група інженерів із Phantom Works компанії McDonnell Douglas розробляла та випробовувала унікальний стелс-винищувач, відомий як Bird of Prey ("Хижий птах"). На відміну від більшості стелс-програм, Bird of Prey, розроблений під кодовою назвою YF-118G, не був націлений на оперативну службу, але елементи, використані в процесі проєктування та виробництва, досі знаходять шлях до ангарів Дяді Сема.

Мабуть, найбільш довготривалим внеском цього неймовірного літака в оборону Америки стала зухвалість задуму, що увінчалася успіхом. У той час як більшість стелс-програм відомі своєю високою вартістю, Bird of Prey пройшов шлях від паперового аркуша до неба над Зоною 51 за суму, меншу за сьогоднішню вартість одного F-35.

Фокус переклав текст Алекса Холлінгса — письменника, ветерана морської піхоти, фахівця із зовнішньої політики й аналізу оборонних технологій, про один із найцікавіших експериментальних літаків минулого століття.

Стелс-революція. Усе почалося з Lockheed F-117 Nighthawk

У жовтні 1983 року Lockheed F-117 Nighthawk таємно надійшов на озброєння ВПС США, ставши першим у світі експлуатованим стелс-літаком. Хоча Nighthawk носив приставку "F", призначену для винищувачів, і був широко відомий як "стелс-винищувач", насправді він взагалі не був винищувачем. Без бортового радару, без гармат і з корисним навантаженням, обмеженим двома 90-кілограмовими бомбами, F-117 Nighthawk був штурмовиком, що маскується під винищувач. Але варто віддати йому належне: такого штурмовика ще світ не бачив.

Після десятиліть спроб створення дедалі швидших і висотніших літаків для протидії ворожій протиповітряній обороні Nighthawk став поворотним пунктом у напрямку розвитку авіаційних технологій і доктрини повітряної війни наймогутніших країн світу. Порівняно з F-15 і F-16 Nighthawk був повільним і громіздким, але в світі, де поперечний переріз радара найменшого американського винищувача становив 7,62 квадратних метри, F-117 мав поперечний переріз радара лише приблизно 0,28 см у розрізі. Це робило F-117 Nighthawk практично невидимим для ворожих радарів.

Щонайменше через десять років YF-22 компанії Lockheed змагався з YF-23 компанії Northrop за контракт на тактичний винищувач для ВПС, що призвело до створення першого в світі справжнього стелс-винищувача. На той час у команди Phantom Works компанії McDonnel Douglas були власні ідеї про стелс-авіацію — і людина, яка могла допомогти у їх втіленні.

Алан Вічман: невідомий першопрохідник стелс-авіації

На відміну від високоефективних стелс-винищувачів компаній Lockheed і Northrop, які мали пряме фінансування з податків, компанія McDonnell Douglas самостійно оплачувала розробку свого нового стелс-літака. Щоб бути впевненим, що всі ці гроші не будуть витрачені даремно, вони призначили керівником робіт Алана Вічмана.

Алан Вічман пройшов бойове хрещення в компанії Lockheed Skunk Works, де працював над програмою Have Blue та її наступником — вищезгаданим F-117 Nighthawk, а потім брав участь у розробці проєкту Sea Shadow, націленого на створення стелс-кораблів для ВМС США. Після того як ВПС відхилили пропозицію McDonnell Douglas за програмою перспективного тактичного винищувача на користь YF-22 від Lockheed та YF-23 від Northrop, McDonnell Douglas найняла Вічмана, щоб він продовжив роботу над потайними літаками та допоміг заснувати підрозділ Phantom Works.

В анналах історії авіації ім'я Вічмана зустрічається рідше, ніж згадки про інших легендарних інженерів того часу, таких як Кларенс "Келлі" Джонсон. Журнал Aviation Week назвав його, мабуть, "найменш відомим" інженером у списку "таємних першопрохідників стелс-авіації". Але широке визнання не завжди відбиває реальні досягнення. Насправді внесок Вічмана в стелс-авіацію настільки великий, що він отримав нагороду за технічні досягнення від Національної асоціації оборонної промисловості (NDIA) за його роботу в галузі проєктування потайних літаків ще до того, як Bird of Prey був розсекречений.

"Завдяки роботі Вічмана Сполучені Штати отримали 15-річну перевагу над потенційними противниками, яка зберігається досі, а ефективність її розробок доведена в бойових діях", — йдеться у поясненні до нагороди.

Phantom Works і програма YF-118G

Роботи розпочалися у 1992 році під досить безликою назвою YF-118G. Команда Вічмана у Phantom Works була змушена економити бюджет, тому під час розробки нового стелс-літака вони використовували новаторський підхід швидкого прототипування. Замість того, щоб розробляти фізичні прототипи, піддавати їх випробуванням, вносити зміни та випускати нові прототипи для подальших випробувань, команда Phantom Works використовувала комп'ютерне проєктування, моделюючи характеристики відповідно до кращих обчислювальних можливостей того часу. Зрештою вони змогли створити прототипи компонентів, які були набагато ближчими до кінцевої моделі, ніж дозволяли попередні підходи.

Але це був не єдиний прояв творчого підходу команди YF-118G до створення нового літака. Вони також використовували передові цільнокомпозитні конструкції, що усунули багато елементів кузова, які погіршували стелс-характеристики літака. Виробництво літаків без істотних зазорів або крихітних щілин між панелями кузова залишається одним із найскладніших аспектів стелс-авіації. Стверджують, що російські програми створення стелс-винищувачів досі не подолали цю проблему.

Але Вічман і його команда не збиралися винаходити велосипед, тому вони також використовували якнайбільше готових компонентів, щоб знизити вартість і прискорити процес проєктування. Турбовентиляторний двигун Pratt & Whitney JT15D-5C, що розвиває тягу всього 14,2 кН, більше підійшов би для бізнес-джету Cessna. Катапультне крісло взяте з AV-8B Harrier, ручка управління та дросель — з F/A-18 Hornet, а педалі — з A-4 Skyhawk.

Льотчик-випробувач ВПС полковник Даг Бенджамін одного разу пожартував, що "годинник купив Wal-Mart, а система контролю за довкіллям раніше була феном".

[ + – ] Полковник Даг Бенджамін у літаку Boeing Bird of Prey Фото: Boeing

До 1996 року, через чотири роки після початку програми, команда Вічмана отримала прототип, що літає, готовий довести ефективність нового підходу. Одномоторна й одномісна демонстраційна модель, побудована ними, була приблизно 14,4 метри завдовжки — трохи більше, ніж F-16 Fighting Falcon. Її незграбні крила, схожі на крило чайки, разюче відрізнялися від інших конструкцій винищувачів, йдучи під кутом вгору, а потім униз. Їхній загальний розмах становив всього сім метрів, що на три метри коротше, ніж в F-16. Але найпомітнішим відхиленням від традиційної конструкції винищувача був змішаний корпус крила та повна відсутність хвостової частини.

Усі деталі конструкції відповідали концепції стелс-літака, зменшуючи радіолокаційні, інфрачервоні, візуальні й акустичні сигнатури за рахунок своєї форми, використання гнучких або рухомих кришок для приховування щілин, а також за рахунок того, що двигун був захований глибоко у фюзеляжі між вигнутим впускним каналом та інфрачервоним й акустичним вихлопним патрубком.

Підсумкова дивна й агресивна форма літака викликала асоціації з бойовим кораблем клінгонів — раси воїнів із "Зоряного шляху", тож йому дали назву "Хижий птах" на честь корабля з фільму "Зоряний шлях III: У пошуках Спока".

Народження Bird of Prey. Хижий птах злітає в небо

[ + – ] Bird of Prey у польоті Фото: Boeing

11 вересня 1996 Bird of Prey вперше піднявся в небо над озером Грум (також відомим як Зона 51) з полковником ВПС Дугом Бенджаміном за штурвалом. Подібно до свого тезки — хижого птаха, що маскувався, щоб сховатися від ворожих зорельотів, — Bird of Prey компанії Boeing здійснювала свою роботу за рахунок прихованості, а не разючих характеристик.

Полковник Бенджамін відірвав літак від землі та залишив шасі випущеними, зафіксувавши першу з низки проблем. Під час випробувань в аеродинамічній трубі модель показала хороші результати, але всі тести проводилися із прибраним шасі. Незабаром Бенджамін зрозумів, що опір, створюваний шасі, щонайменше втричі сильніший, ніж вони припускали. У літака також були проблеми зі стійкістю, ретельно та методично відпрацьовані у наступних польотах.

За наступні три роки команда здійснила ще 37 успішних польотів на єдиному створеному ними прототипі Bird of Prey, яким керували Бенджамін і два льотчики-випробувачі компанії Boeing — Руді Хауг та Джозеф В. Фелок III.

Незважаючи на безхвісну конструкцію та крила чайки, літак аж до свого останнього польоту в 1999 році вважався аеродинамічно стійким навіть без комп'ютерної корекції, якою користуються сучасні стелс-винищувачі.

Маючи крейсерську швидкість всього майже 483 км на годину, цей стелс-літак був повільнішим, ніж C-130 Hercules, а його експлуатаційна стеля в 6 100 метрів означала, що вона могла підніматися менш ніж на половину висоти P-51 Mustang часів Другої світової війни. Проте, подібно до F-117 Nighthawk, над яким Вічман працював раніше, Bird of Prey не ставив перед собою мети обігнати винищувачі свого часу. Його завдання були набагато ширші.

Команда Phantom Works не тільки довела, що теж може побудувати стелс-літак, але й зуміла зробити все це за 67 мільйонів доларів. З поправкою на інфляцію це означає, що Phantom Works Вічмана успішно спроєктувала, створила прототип і здійснила політ стелс-платформи "з чистого листа" приблизно за 111 мільйонів доларів, що менше від вартості покупки одного F-35B сьогодні.

"Своєчасні інвестиції в досвідчені технологічні зразки, такі як Bird of Prey, дозволили компанії Boeing стати біля витоків трансформації нашої галузі, — сказав у 2002 році Джим Албо, президент і генеральний директор компанії Boeing Integrated Defense Systems. — Ми змінили підхід до проєктування і створення літаків".

Нові покоління стелс-винищувачів. Нащадки хижого птаха

У 1999 Bird of Prey компанії Boeing здійснив останній політ, але це був ще не кінець його історії. Висновки й уроки, що були зроблені в процесі програми, незабаром знайшли застосування в іншій платформі, яка здійснила свій перший політ усього за кілька місяців до того, як Bird of Prey був представлений публіці в 2002 році; йдеться про бойовий безпілотник X-45A.

Як і Bird of Prey, X-45A був продуктом команди Phantom Works компанії Boeing, але, на відміну від свого клінгонського кузена, X-45A розроблявся для автономного польоту. За словами компанії Boeing, дизайн X-45A був значною мірою запозичений із програми Bird of Prey. При цьому безпілотник перейняв у попередника незграбні елементи дизайну та незвичайну форму повітрозабірника, що перешкоджає виявленню радарами. Крім того, компанія Boeing також використала деякі з методів проєктування Bird of Prey під час розробки X-32, проте ця модель зрештою програла Lockheed Martin у боротьбі за контракт Joint Strike Fighter лише через рік після закриття програми Bird of Prey.

[ + – ] Bird of Prey компанії Boeing здійснив останній політ, але це був ще не кінець його історії. Фото: Boeing

Сьогодні на озброєнні немає жодної моделі, яка веде прямий родовід від екзотичного "Хижого птаха" Алана Вічмана. Можливо, це одна з причин, чому так мало говорять про цю сторінку американських перегонів стелс-технологій, що почалася в сутінках холодної війни. Але за короткий час у 1990-х роках Phantom Works довів, що для створення стелс-винищувача не завжди потрібні бездонний бюджет і двадцять років тяганини — і цей урок важко дається Америці через десятиліття з тих пір, як "Хижий птах" пронісся в небі над Зоною 51.

Сьогодні єдиний побудований Bird of Prey можна побачити в Національному музеї ВПС США на авіабазі Райт-Паттерсон у галереї сучасних літаків. Він розташований прямо над музейним F-22 Raptor.

Про автора

Алекс Холлінгс — письменник, ветеран морської піхоти, який спеціалізується на зовнішній політиці й аналізі оборонних технологій. Отримав ступінь магістра в галузі комунікацій в Університеті Південного Нью-Гемпширу, а також ступінь бакалавра в галузі корпоративних та організаційних комунікацій у Державному університеті Фреймінгема у США.