США побудували на Алясці радар для відстеження гіперзвукових ракет (фото)

Установка здатна фіксувати різні типи об'єктів на навколоземній орбіті, зокрема супутники та балістичні ракети.

Агентство протиракетної оборони США завершило будівництво радіолокаційної станції LRDR із великою дальністю розпізнавання балістичних і гіперзвукових ракет. Про це повідомляє сайт Міноборони США.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Будівництво станції завершилося, тому тепер у США планують перейти до випробувань радару LRDR. Установка дозволить Пентагону відслідковувати такі цілі:

балістичні ракети;

гіперзвукові ракети;

моніторити супутники;

об'єкти на навколоземній орбіті.

Фото: Missile Defense Agency

Стежити за супутниками LRDR зможе завдяки роботі в діапазоні частот від 2 000 до 4 000 ГГц. Ввести в експлуатацію радар планують у 2022 році, а взяти на озброєння у 2023 році. Термін реалізації проєкту затягнувся, раніше озвучувалися плани про введення в експлуатацію у 2020 році.

Важливо

Забутий хижий птах: унікальний стелс-винищувач компанії Boeing

Загалом у протиракетну оборону США входять три радари далекого радіусу дії та раннього попередження. Розробку LRDR проводить Lochkeed Martin. Радар має особливий матеріал, на основі якого його будували. Замість традиційного арсеніду-галію використовували нітрид галію. Це дозволило установці споживати менше електроенергії, і помічати цілі на більшій дальності та висоті.

LRDP здатний відрізняти помилкові цілі "пастки" від реальних ракет. А надалі й гіперзвукові ракети.

Нагадаємо, у вересні 2020 року біля берегів Аляски пролетів стратегічний бомбардувальник Ту-160. Штати назвали такі дії викликом у світовому порядку.