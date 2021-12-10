Для защиты от баллистических ракет. США построит радар на Гавайях к 2028 году (фото)

Основной целью станции станет защита Тихоокеанского региона от угроз запуска ракет.

Конгресс США хочет, чтобы Агентство противоракетной обороны (MDA) построило на Гавайях радар, способный защитить страну от баллистических ракет. Об этом сообщает Defense News.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Сообщается, что радар должны построить до конца 2028 года, а средства на его строительство заложат уже на 2023 год. Финансирование должно покрыть разработку, строительство, тестирование и интеграцию радара в систему обороны.

Как отмечают на портале, в Сенате предлагали выделить на следующий финансовій год дополнительные 41 млн долларов для строительства радиолокационной станции на Гавайях HDR-H.

Армия хочет получить 41 миллион долларов на финансирование исследований и разработок, а также 19 миллионов долларов на военное строительство, чтобы поддержать начальную операционную способность к 24 финансовому году.

Радар будет отслеживать запуски баллистических ракет. Его основная цель будет заключаться в защите Тихоокеанского региона от угроз.

Напомним, США построили радар на Аляске, способный отслеживать пуски гиперзвуковых и баллистических ракет.

Ранее в Израиле запустили большой аэростат-разведчик для обнаружения воздушных угроз.