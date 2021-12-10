Для захисту від балістичних ракет. США збудує радар на Гаваях до 2028 року (фото)

Основною метою станції стане захист регіону Тихоокеанського від загроз запуску ракет.

Конгрес США хоче, щоб Агентство протиракетної оборони (MDA) побудувало на Гаваях радар, здатний захистити країну від балістичних ракет. Про це повідомляє Defense News.

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Повідомляється, що радар мають збудувати до кінця 2028 року, а кошти на його будівництво закладуть уже на 2023 рік. Фінансування має покрити розробку, будівництво, тестування та інтеграцію радара до системи оборони.

Як зазначають на порталі, в Сенаті пропонували виділити на наступний фінансовий рік додаткові 41 млн доларів для будівництва станції радіолокацій на Гаваях HDR-H.

Армія хоче отримати 41 мільйон доларів на фінансування досліджень і розробок, а також 19 мільйонів доларів на військове будівництво, щоб підтримати початкову операційну спроможність до 24 фінансового року.

Радар відстежуватиме запуски балістичних ракет. Його основна мета — захист Тихоокеанського регіону від загроз.

Нагадаємо, США побудували радар на Алясці, здатний відстежувати пуски гіперзвукових і балістичних ракет.

Раніше в Ізраїлі запустили великий аеростат-розвідник для виявлення повітряних загроз.