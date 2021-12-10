"Ви хочете нас перетворити на Московію?": Путін вступив у перепалку з кінорежисером (відео)

Олександр Сокуров закликав президента "відпустити всіх, хто більше не хоче жити з нами", а також порушив проблеми Кавказу. У відповідь глава РФ заявив про повторення Югославії, чого добиваються в НАТО.

9 грудня в Росії проходила онлайн-зустріч із членами Ради з розвитку громадянського суспільства та прав людини. На ній кінорежисер Олександр Сокуров озвучив, які проблеми в країні, президент РФ вступив із ним у дискусію. Про це повідомляється у відеозаписі на сайті Кремля.

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У своєму виступі Сокуров заявив, що РФ проводить зовнішню політику, яка дорого обходиться бюджету для "такої небагатої країни". Росія має "на забезпеченні" Білорусь, Південну Осетію, Абхазію, плюс "потрібно допомагати" Сирії та дотаційним регіонам.

Також кінорежисер заявив про все більшу нелюбов до росіян на Кавказі. Там уся влада зосереджена в руках "корінних людей". Тому Сокуров пропонує "відпустити всіх, хто не хоче жити з нами".

У відповідь Путін запитав, чи хоче Олександр Миколайович повторення Югославії на території Росії. Після чого продовжив, що загалом у країні є 2 тисячі територіальних претензій. Білорусь, за словами глави РФ, не перебуває на утриманні Кремля, оскільки це неповага до країни та народу Союзної держави.

"Що стосується того, що ми годуємо когось, — не годуємо, розпустити — не розпустити. Хіба російський народ, про інтереси якого ви зараз сказали, хіба він зацікавлений у розпаді Російської Федерації? Хіба це буде тоді Росія, яка створювалася як багатонаціональна та як багатоконфесійна країна? Ви хочете нас перетворити на Московію? Ну, в НАТО так хочуть зробити", — підсумував Путін.

Нагадаємо, глава Чечні Рамзан Кадиров звинуватив російські ЗМІ в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. 2017 року режисер Олександр Сокуров закликав Путіна звільнити українського кінорежисера Олега Сенцова, а також протестував проти силового придушення мітингів.