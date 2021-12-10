"Вы хотите нас превратить в Московию?": Путин вступил в перепалку с кинорежиссером (видео)

Александр Сокуров призвал президента "отпустить всех, кто более не хочет жить с нами", а также поднял проблемы Кавказа. В ответ глава РФ заявил о повторении Югославии, чего добиваются в НАТО.

9 декабря в России проходила онлайн-встреча с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. На ней кинорежиссер Александр Сокуров озвучил, какие есть проблемы в стране, президент РФ вступил с ним в дискуссию. Об этом сообщается в видеозаписи на сайте Кремля.

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В своем выступлении Сокуров заявил, что РФ проводит внешнюю политику, которая дорого обходится бюджету для "такой небогатой страны". Россия содержит "на довольствии" Белорусь, Южную Осетию Абхазию, плюс "нужно помогать" Сирии и дотационным регионам.

Также кинорежиссер заявил о все большей не любви к русским на Кавказе. Там вся власть сосредоточена в руках "коренных людей". Поэтому Сокуров предлагает "отпустить всех, кто более не хочет жить с нами".

В ответ на это Путин спросил, хочет ли Александр Николаевич повторения Югославии на территории России. После чего продолжил, что всего в стране есть 2 тысячи территориальных претензий. Беларусь по словам главы РФ, не находится на содержании Кремля так это неуважение к стране и народу Союзного государства.

"Что касается того, что мы кормим кого-то, — не кормим, распустить — не распустить. Разве русский народ, об интересах которого вы сейчас сказали, разве он заинтересован в распаде Российской Федерации? Разве это будет тогда Россия, которая создавалась, как многонациональная и как многоконфессиональная страна? Вы хотите нас превратить в Московию? Ну в НАТО так хотят сделать", — подытожил Путин.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил российские СМИ в разжигании межнациональной розни. В 2017 году режиссер Александр Сокуров призывал Путина освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова, а также протестовал против силового подавления митингов.