"Ми не приїжджі". Кадиров звинуватив російські ЗМІ у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі

В одному з районів Москви група людей, як повідомлялося, "кавказької національності" напала на чоловіка із сином. Цей скандал — останній із серії подібних епізодів — змусив висловитись голову Чечні. Кадиров не забув згадати й гігантські борги за електрику та газ у північнокавказькому регіоні.

Глава Чечні Рамзан Кадиров розкритикував головного редактора RT Маргариту Сімоньян та російські ЗМІ за неправильне, на його думку, висвітлення нападу в Новій Москві. Про це Кадиров написав у своєму Telegram-каналі.

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Що стало причиною для критики

4 листопада у Новій Москві група людей напала на чоловіка з дитиною. Як пізніше зазначили в МВС РФ, було затримано четверо людей. Троє виявилися уродженцями Азербайджану, які набули громадянства РФ. А четвертий був із Казахстану. Вони побили батька дитину і дали ляпаса синові. Бійка почалася ще в магазині, а продовжилася на вулиці.

У російських ЗМІ розтиражували новину із заголовками про те, що всі нападники — кавказці. А головний редактор телеканалу RT Симоньян обурилася поведінкою затриманих, заявивши, що вони неправильно поводяться у гостях.

"Позорище яке. На Кавказі молоді чоловіки в гостях навіть у туалет, вибачте, соромляться зайти. Терплять. Тому що незручно. Тому що в гостях. А в Москві, значить, не в гостях? Ну, то вам покажуть, хто в цьому будинку господар", — написала Симоньян у Телеграмі.

Спочатку в поліції порушили кримінальну справу за статтею про хуліганство. Це викликало обурення у суспільстві. У багатьох телеграм-каналах писали про те, що у нападників потрібно забрати російське громадянство. Це вже не перший випадок нападів, тому варто дати суворішу відповідь. Зокрема, про це пишуть у телеграм-каналі "Многонаціонал".

Тому після резонансу в суспільстві голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін доручив перекваліфікувати справу на тяжчу статтю — замах на вбивство.

Реакція Кадирова на публікацію Симоньян та ЗМІ

Рамзан Кадиров заявив, що таке відчуття, ніби є лише дві категорії громадян: кавказець та людина без національності. При цьому національність злочинців з інших регіонів не називають. Тому Кадиров закликав звернути на це увагу спецслужби.

Окремо він згадав у своїй публікації Маргариту Сімоньян, порадивши їй перевіряти інформацію перед тим, як її публікувати, і піаритися на свіжій події. Кадиров заявив, що всі жителі Північного Кавказу — це росіяни, а не приїжджі.

Згадав голова Чечні та закиди політологів у тому, що в республіці є проблеми з оплатою комунальних послуг. За його словами, потрібно спершу розібратися в політичному устрої, щоби розуміти, хто відповідає за збір оплати.

При цьому, згідно з даними "Газпрому", Північний Кавказ, куди входить і Чечня, заборгував уже 99,2 млрд рублів за газ. Це на 6,7 млрд більше, ніж у 2020 році. Загальний борг країною — 178,4 млрд рублів. А заборгованість з електрики становить 4,75 млрд рублів, з них 1,6 млрд рублів — це заборгованість у приватному секторі. Борги підприємств ЖКГ становлять понад 2,2 млрд рублів.

Нагадаємо, радник Кадирова назвав заборонених у РФ талібів "красунчиками", але пізніше вилучив посаду з Інстаграму.