"Распад исторической России": Путин о развале Советского союза

По словам президента РФ, после падения Союза, ему даже приходилось подрабатывать таксистом из-за двухзначной инфляции.

Президент России Владимир Путин заявил, что он сожалеет о распаде СССР, называя этот момент гибелью "исторической России". Об этом сообщает Reuters.

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Как утверждает лидер РФ, после распада Советского союза Россия превратилась в другую страну. 25 млн россиян в странах, получивших независимость "внезапно оказались отрезанными от России". Поэтому эти события он назвал гуманитарной катастрофой.

"Это был распад исторической России под названием Советский Союз. Мы превратились в совершенно другую страну. И то, что создавалось 1000 лет, было в значительной степени утрачено", — заявил Путин в документальном фильме "Россия. Новая история".

По словам российского президента, после распада СССР началась двухзначная инфляция в России. Из-за этого Путину приходилось иногда подрабатывать таксистом.

Отметим, что ранее Путин называл распад Советского союза, управляемого с Москвы, величайшей геополитеческой катастрофой двадцатого века. Как отмечают в издании, новые комментарии показывают, что он рассматривал это именно как неудачу российской власти.

Напомним, Путин заявил, что Россия и США сохраняют паритет по ядерному оружию, но в разработке перспективных разработок Москва лидирует.

Недавно президент РФ вступил в перепалку с кинорежисером Александром Сокуровым, который поднял множество болезненных вопросов для Москвы, в том числе "отпустить всех, кто более не хочет жить с нами".