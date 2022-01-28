У РФ заявили про відпрацювання НАТО ядерних ударів по території Росії

За словами Володимира Єрмакова, Альянс розміщує ядерні боєголовки в країнах, де немає подібної зброї. Ба більше, їх залучають до навчань із атаки РФ.

Директор Департаменту з питань нерозповсюдження та контролю за озброєннями МЗС Росії Володимир Єрмаков заявив про залучення країн-членів НАТО до відпрацювання застосування ядерної зброї по Росії. Про це урядовець заявив у інтерв'ю для ТАСС.

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За словами Єрмакова, НАТО розмістило ядерні авіабомби сімейства В61 у 5 країнах Альянсу, які не мають ядерної зброї. Загалом там перебуває близько 200 американських авіабомб.

"Здійснюються спільні ядерні місії натівців, у межах яких неядерні члени альянсу залучаються до тренувань щодо відпрацювання застосування проти нас американської ядерної зброї", — наголосив Володимир Єрмаков.

Також він додав, що на території цих 5 країн зберігають інфраструктуру для оперативного розгортання ядерних авіабомб. Вони здатні досягти території Росії, як заявляє представник РФ, вражати стратегічні об'єкти.

[ + – ] Ядерна бомба В61 Фото: Вiкiпедiя

Ядерні бомби В61 перебувають на озброєнні з 1968 року. Їхня маса становить 320 кг, а потужність вибуху становить від 0,3 до 340 кілотонн (залежить від модифікації). Призначені для транспортування надзвукових літаків. Існує більше десяти модифікацій снаряда B61.

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що НАТО "лізе на наші кордони". У свою чергу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія має вивести війська з України, Грузії та Молдови.