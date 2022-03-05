Українські військові взяли в полон одразу кількох російських пілотів (відео)

Одним із льотчиків виявився учасник російської операції в Сирії. За один день ЗСУ вдалося збити щонайменше 4 вертольоти та 3 винищувачі.

У суботу, 5 березня, під Черніговом та на Миколаївщині українські війська збили низку російських вертольотів та винищувачів, частину їхнього екіпажу було взято в полон.

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Пресслужба оперативного командування "Північ" у своєму Facebook об 11:35 повідомила, що літак агресора Су-34 був збитий під Черніговом. Майже через годину ЗСУ оприлюднили фотографії та відео з виявленими біля місця аварії російськими пілотами. Один із них загинув.

"Ці двоє більше не скинуть жодної бомби зі штурмовика на мирних людей... Один із льотчиків взятий у полон для трибуналу в Гаазі", — заявили в пресслужбі, додавши, що екіпаж винищувача бомбив Чернігів 500-кілограмовими бомбами ФАБ.

Також в оперативному командуванні "Північ" додали, що після того, як літак збили фахівці протиповітряної оборони, пілот катапультувався і спробував втекти, однак його спіймали.

За даними порталу "Мілітарний", загиблим пілотом виявився уродженець Тюменської області Костянтин Криволапов 1984 року народження, який до війни в Україні був штурманом бомбардувальника Су-24 в/ч 69806. Автори публікації стверджують, що він, як і його напарник на прізвище Красноярцев брали участь у війні у Сирії.

У 2017 році, під час візиту президента РФ Володимира Путіна до Сирії, Красноярцев був помічений серед пілотів, які зустріли Путіна. Також на знімку присутні міністр оборони Росії Сергій Шойгу та сирійський лідер Башар Асад.

[ + – ] Фото Путіна, Шойгу та Асада з російськими пілотами (Красноярцев справа) Фото: Facebook

Також було знайдено й уламки Су-34 окупантів. Поруч із ними виявили 3 авіаційні бомби ФАБ-500.

Тим часом у Миколаївській області Військово-морські сили Збройних сил України збили чотири вертольоти РФ.

"Щойно на Миколаївщині наші морські піхотинці разом із побратимами з ОК "Південь" збили чотири вертольоти противника, при цьому один з морпіхів збив одразу 3 одиниці", — йдеться в публікації.

Також у цьому регіоні збили літак Су-30СМ, пілота і штурмана взяли в полон. За даними Міністерства внутрішніх справ, у складі екіпажу були російські військові Олексій Головенський та Олексій Козлов, а вилетіли вони з окупованого Росією Криму.

Генеральний штаб ЗСУ зі свого боку заявив, що ОК "Північ" збили російський Су-25. За даними сухопутних військ, екіпаж загинув.

Розслідувачі з проекту Oryx, зі свого боку, задокументували знищення 9 російських літаків з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. З них:

4 Су-25

2 Су-30СМ

2 Су-34

1 Ан-26

Крім цього, армія РФ, за даними проєкту, втратила 11 вертольотів:

2 Мі-8: знищені

1 Мі-24: знищений

2 Мі-35М: знищені

3 бМі-24/35: 2 знищені, 1 пошкоджений

3 Ка-52 "Алігатор": 1 знищений, 2 пошкоджені та кинуті.

Зазначимо, що загальні бойові втрати включають убитих, поранених, полонених та зниклих безвісти. Росія наразі визнає втрати на рівні 498 осіб, тоді як українська сторона стверджує , що до 4 березня у процесі протистояння загинули приблизно 9166 військових РФ. Виходячи з досвіду Другої Карабаської війни, сторони війни можуть занижувати власні втрати та завищувати ворожі приблизно у 2-3 рази. Для оцінки зайнятих територій та втрат техніки варто використовувати ресурс Oryx, який верифікує дані на основі фото та відеозйомки.

Нагадаємо, станом на ранок 5 березня втрати армії РФ в Україні оцінювалися в 10 тис. осіб особового складу, 39 літаків та 40 вертольотів.

Також Фокус писав, що ЗСУ знищили російську військову техніку вартістю 3 млрд доларів.