UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

Украинские военные взяли в плен сразу нескольких российских пилотов (видео)

1792
красноярцев пилот, майор красноярцев, криволапов, майор криволапов, су 34, криволапов константин владимирович, су 25, новости чернигов сегодня война
Фото: ВСУ | ВСУ взяли в плен нескольких российских летчиков

Одним из летчиков оказался участник российской операции в Сирии. За один день ВСУ удалось сбить по меньшей мере 4 вертолета и 3 истребителя.

В субботу, 5 марта, под Черниговом и в Николаевской области украинские войска сбили ряд российских вертолетов и истребителей, часть их экипажа была взята в плен.

Пресс-служба оперативного командования "Север" в своем Facebook в 11:35 сообщила, что самолет агрессора Су-34 был сбит под Черниговом. Спустя почти час ВСУ обнародовали фотографии и видео с обнаруженными возле места крушения российскими пилотами. Один из них погиб.

красноярцев пилот, майор красноярцев, криволапов, майор криволапов, су 34, криволапов константин владимирович, су 25, новости чернигов сегодня война
красноярцев пилот, майор красноярцев, криволапов, майор криволапов, су 34, криволапов константин владимирович, су 25, новости чернигов сегодня война
красноярцев пилот, майор красноярцев, криволапов, майор криволапов, су 34, криволапов константин владимирович, су 25, новости чернигов сегодня война
красноярцев пилот, майор красноярцев, криволапов, майор криволапов, су 34, криволапов константин владимирович, су 25, новости чернигов сегодня война
красноярцев пилот, майор красноярцев, криволапов, майор криволапов, су 34, криволапов константин владимирович, су 25, новости чернигов сегодня война
красноярцев пилот, майор красноярцев, криволапов, майор криволапов, су 34, криволапов константин владимирович, су 25, новости чернигов сегодня война
красноярцев пилот, майор красноярцев, криволапов, майор криволапов, су 34, криволапов константин владимирович, су 25, новости чернигов сегодня война
красноярцев пилот, майор красноярцев, криволапов, майор криволапов, су 34, криволапов константин владимирович, су 25, новости чернигов сегодня война
красноярцев пилот, майор красноярцев, криволапов, майор криволапов, су 34, криволапов константин владимирович, су 25, новости чернигов сегодня война
красноярцев пилот, майор красноярцев, криволапов, майор криволапов, су 34, криволапов константин владимирович, су 25, новости чернигов сегодня война

"Эти двое больше не сбросят ни одной бомбы из штурмовика на мирных людей… Один из летчиков взят в плен для трибунала в Гааге", — заявили в пресс-службе, добавив, что экипаж истребителя бомбили Чернигов 500-килограммовыми бомбами ФАБ.

Также в оперативном командовании "Север" добавили, что после того, как самолет был сбит специалистами противовоздушной обороны, выживший пилот катапультировался и попытался сбежать, однако был пойман.

По данным портала "Мілітарний", погибшим пилотом оказался уроженец Тюменской области Константин Криволапов 1984 года рождения, который до войны в Украине был штурманом бомбардировщика Су-24 в/ч 69806. Авторы публикации утверждают, что он, как и его напарник по фамилии Красноярцев, участвовали в войне в Сирии.

В 2017 году, во время визита президента РФ Владимира Путина в Сирию, Красноярцев был замечен среди пилотов, которые встретили Путина. Также на снимке присутствует министр обороны России Сергей Шойгу и сирийский лидер Башар Асад.

красноярцев пилот, майор красноярцев, криволапов, майор криволапов, су 34, криволапов константин владимирович, су 25, новости чернигов сегодня война
Фото Путина, Шойгу и Асада с российскими пилотами (Красноярцев справа)
Фото: Facebook

Также были найдены и обломки Су-34 оккупантов. Рядом с ними обнаружили 3 авиационные бомбы ФАБ-500.

красноярцев пилот, майор красноярцев, криволапов, майор криволапов, су 34, криволапов константин владимирович, су 25, новости чернигов сегодня война
красноярцев пилот, майор красноярцев, криволапов, майор криволапов, су 34, криволапов константин владимирович, су 25, новости чернигов сегодня война
красноярцев пилот, майор красноярцев, криволапов, майор криволапов, су 34, криволапов константин владимирович, су 25, новости чернигов сегодня война
красноярцев пилот, майор красноярцев, криволапов, майор криволапов, су 34, криволапов константин владимирович, су 25, новости чернигов сегодня война

Тем временем в Николаевской области Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сбили четыре вертолета РФ.

"Только что на Николаевщине наши морские пехотинцы вместе с собратьями из ОК "Юг" сбили четыре вертолета противника, при этом, один из морпехов сбил сразу 3 единицы", — говорится в публикации.

красноярцев пилот, майор красноярцев, криволапов, майор криволапов, су 34, криволапов константин владимирович, су 25, новости чернигов сегодня война

Также в этом регионе был сбит самолет Су-30СМ, пилот и штурман были взяты в плен. По данным Министерства внутренних дел, в составе экипажа были российские военные Алексей Головенский и Алексей Козлов, а вылетели они из оккупированного Россией Крыма.

Генеральный штаб ВСУ в свою очередь заявил, что ОК "Север" сбили российский Су-25. По данным сухопутных войск, экипаж погиб.

Расследователи из проекта Oryx в свою очередь задокументировали уничтожение 9 российских самолетов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Из них:

  • 4 Су-25
  • 2 Су-30СМ
  • 2 Су-34
  • 1 Ан-26

Помимо этого армия РФ, по данным проекта, потеряла 11 вертолетов:

  • 2 Ми-8: уничтожены
  • 1 Ми-24: уничтожен
  • 2 Ми-35М: уничтожены
  • 3 бМи-24/35: 2 уничтожены, 1 поврежден
  • 3 Ка-52 "Аллигатор": 1 уничтожен, 2 повреждены и брошены.
красноярцев пилот, майор красноярцев, криволапов, майор криволапов, су 34, криволапов константин владимирович, су 25, новости чернигов сегодня война
красноярцев пилот, майор красноярцев, криволапов, майор криволапов, су 34, криволапов константин владимирович, су 25, новости чернигов сегодня война
красноярцев пилот, майор красноярцев, криволапов, майор криволапов, су 34, криволапов константин владимирович, су 25, новости чернигов сегодня война
красноярцев пилот, майор красноярцев, криволапов, майор криволапов, су 34, криволапов константин владимирович, су 25, новости чернигов сегодня война
красноярцев пилот, майор красноярцев, криволапов, майор криволапов, су 34, криволапов константин владимирович, су 25, новости чернигов сегодня война
красноярцев пилот, майор красноярцев, криволапов, майор криволапов, су 34, криволапов константин владимирович, су 25, новости чернигов сегодня война
красноярцев пилот, майор красноярцев, криволапов, майор криволапов, су 34, криволапов константин владимирович, су 25, новости чернигов сегодня война
красноярцев пилот, майор красноярцев, криволапов, майор криволапов, су 34, криволапов константин владимирович, су 25, новости чернигов сегодня война
красноярцев пилот, майор красноярцев, криволапов, майор криволапов, су 34, криволапов константин владимирович, су 25, новости чернигов сегодня война
красноярцев пилот, майор красноярцев, криволапов, майор криволапов, су 34, криволапов константин владимирович, су 25, новости чернигов сегодня война
красноярцев пилот, майор красноярцев, криволапов, майор криволапов, су 34, криволапов константин владимирович, су 25, новости чернигов сегодня война
красноярцев пилот, майор красноярцев, криволапов, майор криволапов, су 34, криволапов константин владимирович, су 25, новости чернигов сегодня война

Отметим, что общие боевые потери включают убитых, раненных, плененных и пропавших без вести. Россия на данный момент признает потери на уровне 498 человек, в то время как украинская сторона утверждает, что к 4 марта в ходе противостояния погибли примерно 9 166 военных РФ. Исходя из опыта Второй Карабахской войны, стороны войны могут занижать собственные потери и завышать вражеские примерно в 2-3 раза. Для оценки занятых территорий и потерь техники стоит использовать ресурс Oryx, который верифицирует данные на основе фото и видеосъемки.

Напомним, по состоянию на утро 5 марта потери армии РФ в Украине оценивались в 10 тыс. человек личного состава, 39 самолетов и 40 вертолетов.

Также Фокус писал, что ВСУ уничтожили российскую военную технику стоимостью в 3 млрд долларов.