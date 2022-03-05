Украинские военные взяли в плен сразу нескольких российских пилотов (видео)

Одним из летчиков оказался участник российской операции в Сирии. За один день ВСУ удалось сбить по меньшей мере 4 вертолета и 3 истребителя.

В субботу, 5 марта, под Черниговом и в Николаевской области украинские войска сбили ряд российских вертолетов и истребителей, часть их экипажа была взята в плен.

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Пресс-служба оперативного командования "Север" в своем Facebook в 11:35 сообщила, что самолет агрессора Су-34 был сбит под Черниговом. Спустя почти час ВСУ обнародовали фотографии и видео с обнаруженными возле места крушения российскими пилотами. Один из них погиб.

"Эти двое больше не сбросят ни одной бомбы из штурмовика на мирных людей… Один из летчиков взят в плен для трибунала в Гааге", — заявили в пресс-службе, добавив, что экипаж истребителя бомбили Чернигов 500-килограммовыми бомбами ФАБ.

Также в оперативном командовании "Север" добавили, что после того, как самолет был сбит специалистами противовоздушной обороны, выживший пилот катапультировался и попытался сбежать, однако был пойман.

По данным портала "Мілітарний", погибшим пилотом оказался уроженец Тюменской области Константин Криволапов 1984 года рождения, который до войны в Украине был штурманом бомбардировщика Су-24 в/ч 69806. Авторы публикации утверждают, что он, как и его напарник по фамилии Красноярцев, участвовали в войне в Сирии.

В 2017 году, во время визита президента РФ Владимира Путина в Сирию, Красноярцев был замечен среди пилотов, которые встретили Путина. Также на снимке присутствует министр обороны России Сергей Шойгу и сирийский лидер Башар Асад.

[ + – ] Фото Путина, Шойгу и Асада с российскими пилотами (Красноярцев справа) Фото: Facebook

Также были найдены и обломки Су-34 оккупантов. Рядом с ними обнаружили 3 авиационные бомбы ФАБ-500.

Тем временем в Николаевской области Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сбили четыре вертолета РФ.

"Только что на Николаевщине наши морские пехотинцы вместе с собратьями из ОК "Юг" сбили четыре вертолета противника, при этом, один из морпехов сбил сразу 3 единицы", — говорится в публикации.

Также в этом регионе был сбит самолет Су-30СМ, пилот и штурман были взяты в плен. По данным Министерства внутренних дел, в составе экипажа были российские военные Алексей Головенский и Алексей Козлов, а вылетели они из оккупированного Россией Крыма.

Генеральный штаб ВСУ в свою очередь заявил, что ОК "Север" сбили российский Су-25. По данным сухопутных войск, экипаж погиб.

Расследователи из проекта Oryx в свою очередь задокументировали уничтожение 9 российских самолетов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Из них:

4 Су-25

2 Су-30СМ

2 Су-34

1 Ан-26

Помимо этого армия РФ, по данным проекта, потеряла 11 вертолетов:

2 Ми-8: уничтожены

1 Ми-24: уничтожен

2 Ми-35М: уничтожены

3 бМи-24/35: 2 уничтожены, 1 поврежден

3 Ка-52 "Аллигатор": 1 уничтожен, 2 повреждены и брошены.

Отметим, что общие боевые потери включают убитых, раненных, плененных и пропавших без вести. Россия на данный момент признает потери на уровне 498 человек, в то время как украинская сторона утверждает, что к 4 марта в ходе противостояния погибли примерно 9 166 военных РФ. Исходя из опыта Второй Карабахской войны, стороны войны могут занижать собственные потери и завышать вражеские примерно в 2-3 раза. Для оценки занятых территорий и потерь техники стоит использовать ресурс Oryx, который верифицирует данные на основе фото и видеосъемки.

Напомним, по состоянию на утро 5 марта потери армии РФ в Украине оценивались в 10 тыс. человек личного состава, 39 самолетов и 40 вертолетов.

Также Фокус писал, что ВСУ уничтожили российскую военную технику стоимостью в 3 млрд долларов.