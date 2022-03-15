Українські військові перейшли у контрнаступ на деяких напрямках, – Залужний

Збройні Сили України на 20-й день війни з РФ виконують поставлені завдання, супротивник зазнає величезних втрат.

Збройні Сили України (ЗСУ) зупинили ворога і на деяких напрямках перейшли у контрнаступ. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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"20 днів відкритої війни. 20 днів стійкості та героїзму. 20 днів боротьби. ЗСУ виконують поставлені завдання", — написав він.

За інформацією головнокомандувача, ЗСУ зазнають втрат, але в противника їх набагато більше.

"Життя і здоров'я кожного нашого воїна безцінне. Співчуваю сім'ям загиблих. Обіцяю, ми помстимось за кожного побратима та сестру, за мирних українців, за наших дітей", — підсумував Залужний.

Фокус також писав, що ЗСУ на двадцятий день війни чинять опір ворогові в обложеному Маріуполі. Окупанти втратили у місті майже 150 осіб, 2 танки, 7 БМП та один БТР.

За даними Генштабу ЗСУ на 15 березня, російські війська втратили понад 13,5 тис. осіб особового складу, 404 танки та 1 279 бронемашин.

Загарбники відмовляються виконувати накази командування РФ, їхній морально-психологічний стан на низькому рівні, зазначали у Генштабі ЗСУ.