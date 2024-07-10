Удар по "Охматдету": в российской ракете Х-101 обнаружили западные компоненты, — FT

Еще в январе 2024 года анализ обломков ракеты Х-101 показал наличие более 50 западных компонентов. В основном американского производства, в основном они предназначались для гражданского рынка.

Related video

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по "Охматдету" крылатой ракетой Х-101, которая содержит западные компоненты. Об этом сообщает Financial Times.

8 июля по Украине был нанесен массированный ракетный удар, который привел к почти 200 раненым и убитым людям. Крылатая ракета Х-101 является одной из самых современных в арсенале РФ и имеет решающее значение для атак по Украине. России удалось не только сохранить производство ракет после западных санкций, но и сохранить доступ к компонентам, в том числе из США.

Руководитель исследования санкций в киевском институте KSE Елена Белоусова объяснила, что западные технологии позволяют РФ создавать более продвинутые ракеты, которые могут преодолеть украинскую ПВО.

Анализ обломков ракеты, которой били по Украине в январе, показал 16 электронных устройств западного производства. В основном были американские компоненты Texas Instruments, Analog Devices и Intel. Еще два компонента принадлежат швейцарскому производителю STMicroelectronics. Также в 2023 году российские компании импортировали компоненты на открытом рынке и импортировали их через Китай. В основном РФ покупает продукцию для гражданского использования, причем некоторые из них довольно устаревшие, отмечают журналисты.

В свою очередь в Офисе президента пришли к выводу, что ракета Х-101 в целом может иметь более 50 деталей иностранного производства.

Напомним, в РФ утверждают, что удар по "Охматдету" был нанесен якобы украинской ракетой ПВО. Однако визуально исследователи установили, что это именно Х-101.

9 июля в Bellingcat сообщили, что РФ атаковала Охматдет ракетой Х-101.