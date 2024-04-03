Четыре ФАБ-500 под крыльями: почему Су-34 ВКС РФ являются важной целью для украинской ПВО

Совокупная мощь четырех авиационных бомб ФАБ-500, отмечают аналитики, вполне достаточна для полного уничтожения сильно укрепленных позиций и бункеров.

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ВКС России активизировали применение против Украины истребителей-бомбардировщиков Су-34, оснащенных современными глиссадными бомбами. Согласно снимкам Минобороны РФ, один Су-34 может нести до 4 авиабомб ФАБ-500 М62, поэтому для украинских средств ПВО данные самолеты являются важнейшей целью. Об этом говорится в материале Bulgarian Military от 3 апреля.

Авторы публикации пишут, что в то время как частота ударов крылатыми ракетами класса "воздух-земля" в последние недели уменьшилась, российские войска стали чаще применять планирующие бомбы. Аналитики утверждают, что авиабомбы теперь составляют значительную часть вооружения российских истребителей, что свидетельствует об изменении военной стратегии.

В частности, аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают заметную эскалацию применения российскими войсками авиационных бомб ФАБ с УМПК (универсальный модуль планировки и коррекции) против украинских позиций для достижения тактических преимуществ, особенно заметных при захвате Авдеевки в середине февраля.

"Если цель имеет стратегическое значение, то совокупная мощь четырех ФАБ-500 способна нанести значительный ущерб", — пишут обозреватели.

По их мнению, совокупная мощь четырех таких авиационных бомб вполне достаточна для полного уничтожения сильно укрепленных позиций и бункеров. Поэтому опустошение, вызванное этим вооружением, трудно переоценить. Один солдат сравнил их с "вратами ада", подчеркнув, что российские ВКС "наносят по два залпа за раз", то есть по восемь ударов каждый час.

Украина нацелилась на Су-34

Учитывая опасность, которую представляют собой ФАБ-500, стало ясно, почему Су-34 были главной целью Украины в последнее время. Причем украинские ПВО несмотря на проблемы с ракетами-перехватчиками неплохо справлялись с этой задачей — уничтожив 12 истребителей-бомбардировщиков Су-34 противника. А за все время полномасштабного вторжения Россия потеряла, как сообщается, 24 таких машин.

В материале отмечено, что в случае если бы у Украины было больше мощных средств ПВО, то российские самолеты действовали не столь активно, что неминуемо привело бы к снижению эффективности ФАБов.

Авиационные бомбы ФАБ-500 Фото: РИА Новости

"Более надежная система ПВО потенциально могла бы удержать Украину от нападения планирующих бомб, удерживая атакующие самолеты на безопасном расстоянии от линии фронта",- утверждают эксперты.

Дело в том, что авиабомбы не используют двигательную установку после запуска, что ограничивает дальность применения в районе 20 км. Вместо этого они используют свои крылья и аэродинамическую конструкцию, чтобы планировать к цели, руководствуясь бортовой навигационной системой.

В то же время, такое решение сопряжено с погрешностями в точности. На эту характеристику могут влиять такие факторы, как погодные условия, работа системы наведения и контрмеры, применяемые противником.

"Тем не менее, способность наносить точные удары с безопасного расстояния делает их ценным инструментом в современной войне", — подытожили обозреватели.

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Планирующие бомбы РФ влияют на восточный фронт Украины и наносят разрушительные последствия, — СМИ

Ранее сообщалось, что российские военные дооснастили фугасные авиабомбы, которые применяются с универсальными модулям планирования и коррекции (УМПК), самоликвидаторами или детонаторами отложенного действия. Был зафиксирован один случай детонации ФАБ-500 с УМПК, когда она приземлилась в 10:30, а взорвалась через пять часов.