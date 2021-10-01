Кому — дотації, а кого — у тюрму. Як знизити тарифи на тепло в Україні

Президент, ОП, Кабмін і мери міст наразі зустрінуться, щоб вирішити, як цієї зими опалювати Україну. Щоб і на газ з вугіллям вистачило, і для людей щоб не сильно дорого, і щоб олігархи від ЖКГ вкрасти могли цієї зими не менше, ніж у попередні роки.

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А ви (владо — Ред) аудит усіх тарифів ЖКГ, доручений президентом ще в січні, провели? Або звідки ви знаєте, скільки треба дотацій при сьогоднішній ціні на газ? І чи потрібні вони взагалі?

З огляду на те, що газ і вугілля — основа опалення — усе дорожче, тарифи для людей усе вище, а мільярдів з держбюджету на дотації галузі все більше, то пора вже жорстко викорінити злодійство в ЖКГ. Для цього треба зрозуміти всього три моменти.

Ціни. Усі закупівлі в процесі здійснення господарської діяльності підприємствами ЖКГ повинні бути відкритими і під контролем держави. Ціни закупівлі повинні бути не вищими за ринок, а не як зараз — вимикачі за ціною 100 грн за штуку при 10 грн на ринку або 50 млн за послуги охорони, яких не було.

Усі закупівлі в процесі здійснення господарської діяльності підприємствами ЖКГ повинні бути відкритими і під контролем держави. Ціни закупівлі повинні бути не вищими за ринок, а не як зараз — вимикачі за ціною 100 грн за штуку при 10 грн на ринку або 50 млн за послуги охорони, яких не було. Кількість. Фактичне споживання газу і вугілля має відповідати тій кількості, що закладено в тариф. Так само — усіх матеріалів і послуг. А не як зараз, набувається 10 000 вимикачів замість необхідних 100, а кількість палива на плановий період закладається в рази більше, ніж необхідно за фактом.

Фактичне споживання газу і вугілля має відповідати тій кількості, що закладено в тариф. Так само — усіх матеріалів і послуг. А не як зараз, набувається 10 000 вимикачів замість необхідних 100, а кількість палива на плановий період закладається в рази більше, ніж необхідно за фактом. Цільове витрачання. Будь-яка трата підприємства повинна відповідати меті, передбаченій у тарифі. А не як зараз, у тариф, завищуючи норми витрат і втрат, закладено умовних 100 млн на придбання газу, але за фактом купується лише на 50 млн, а 50 розкрадається. Адже ніхто це не контролює, ніхто за це не карає.

Що треба робити? Боротися зі злодійством, заради якого всі тарифи необґрунтовано завищують. 70% газу в тарифі з перевищенням нормування витрат і втрат — це 2500 грн за 1 Гкал, а без перевищення — максимум 1500 грн.

Як? Державний контроль кількості, ціни, цілі витрачання і якості — і ніякого злодійства в тарифах більше не буде.

Придбав матеріали або послуги за ціною дорожче, ніж на ринку, або в кількості більше, ніж необхідного — значить, обікрав споживачів, у тюрму.

Заклав у тариф на придбання газу або вугілля 100 млн, за фактом придбав на 50, адже завищив необхідну кількість у тарифі, а 50 вивів в офшор — у в'язницю, обікрав споживачів.

Виробництво тепла — це як і виробництво серіалу. Така аналогія буде зрозуміла сьогоднішній владі, яка вийшла з "95 кварталу". При затвердженні бюджету виробництва серіалу ви ж знаєте, чого і скільки буде потрібно, і скільки все це коштує. Ви ж не затвердите бюджет з крадіжкою і не переплатите зі своєї кишені?

У виробництві тепла — усе так само. Вам навіть не треба вникати у виробничий процес і розуміти його. Усе, що вам потрібно для державного контролю, — це бухоблік і аудит, нагляд і контроль. Розберіть тариф на складники, розберіться з тим, що в ньому, з кількістю і цінами того, що в тарифі — а потім вже вирішуйте, кого в тюрму, а кому — дотації.

Ухваліть потрібні для цього закони. Хоча ви повинні були — і могли! — ухвалити їх ще в турборежимі два роки тому. І сьогодні вже проблем з тарифами не було би взагалі. Але зробіть це хоча б зараз. Просто нагадаю, що політика у сфері ЖКГ визначається винятково Законами України, а не меморандумами вашими — порожніми і пафосними.

Першоджерело.