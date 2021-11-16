Дорогой климат. Чем пожертвует Украина ради зеленой экономики и где взять на это деньги

Итоги завершенного на днях в Глазго климатического саммита (COP26) позволяют обозначить контуры основных решений и грядущих изменений:

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(1) Парижское соглашение по климату с возвратом в него США получило свежее дыхание. Хотя не все так однозначно — в 2009 году на саммите в Копенгагене развитые страны пообещали к 2020 году ежегодно выделять 100 млрд дол на климатические проекты, но обещание не было выполнено (по оценкам ОЭСР, в 2019 г. было предоставлено 79,6 млрд дол, скорее всего не соблюден показатель и в 2020 году). Теперь обещание выдано снова, но никаких дополнительных гарантий так и не появилось;

(2) добыча и использования угля уходит в историю, время субсидий на ископаемое топливо, включая добычу угля проходит.

Перед Украиной стоит сверхзадача постепенного "сворачивания" государственной поддержки угольной отрасли, хронические болезни которой не решались многие годы — за последние 15 лет ни один из четырех концептуальных документов правительства по реструктуризации угольных предприятий не был выполнен, а проводимая с прошлого года разработка Национальной программы трансформации угольных регионов так и не закончена.

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"Социальные метастазы" неизбежного теперь закрытия шахт и массовые увольнения (и это на фоне сегодняшнего энергетического кризиса с его импортом угля из Польши, Казахстана и ЮАР) способны породить новые непредвиденные последствия и потрясения.

Напомню, что угольная отрасль — это 148 шахт, из которых 102 государственные, а 95 расположены на ныне не подконтрольных территориях.

В перспективе 3–5 лет -это реальная проблема выживания около 60 населенных пунктов в 5 регионах Украины, где пока еще трудится около 35–45 тысяч шахтеров и проживает почти миллион человек!

(3) обновленная мировая климатическая повестка однозначно приведет к поднятию налогов, прежде всего экологических. Для Украины это означает резкий рост ставки экологического налога за выбросы СО2 (первая попытка предпринята в законопроекте 5600, повышающем налог в три раза, и будет стоить промышленности 2,5 млрд грн).

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А еще существует проблема старта с 2026 года общеевропейского механизма пограничной углеродной корректировки (Сarbon Border Adjustment Mechanism или СВАМ), предусматривающего скрытое налогообложение (речь о сотнях миллионов евро) при въезде в ЕС "вредных" углеродоемких товаров (металлопрокат, цемент, изделия из алюминия и прочее).

До 18 ноября 2021 года страны, включая Украину, еще могут подать Еврокомиссии свои замечания/предложения к проекту акта, который вводит СВАМ, но будет ли действующая власть защищать своего производителя? В полный рост встают проблемы конкурентности украинских товаров.

И, напоследок, самое главное. Совершенно непонятно, сколько вообще будет стоить для Украины в целом (и каждого из нас в частности) переход от "углеродной" экономики к "зеленой". Расчетов ноль.

Лишь летом текущего года устами премьер-министра было озвучена предполагаемая сумма инвестиций для модернизации только энергетического сектора — 102 млрд евро капитальных инвестиций в течение 10 лет.

Где их брать, кто или что их способно обеспечить? Так и бредем наугад, давая обещания и беря на себя повышенные обязательства, которые не способны ни посчитать, ни выполнить!

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