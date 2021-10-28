Раздражение Кремля. Почему вновь активизировались разговоры о вступлении Украины в НАТО

19 октября Киев посетил министр обороны США Ллойд Остин, чтобы подтвердить, что двери НАТО открыты для Украины, нужно лишь провести реформы. И этот визит вызвал сильную тревогу в Москве.

Накануне Россия закрыла свою дипломатическую миссию при НАТО, а также миссию альянса в столице. Это произошло после того, как из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе выслало восемь россиян, обвиненных в шпионаже. После визита Остина в Киев Кремль пообещал предпринять все возможные меры, чтобы снизить риски для России.

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Перепалка намерений: всплеск гордости в Киеве и раздражение в Кремле

"Украинская армия сейчас одна из сильнейших в Европе и одна из крупнейших даже по численности личного состава", — говорит Юрий Кочевенко, директор Международного центра противодействия российской пропаганде. По его словам, многие страны НАТО расслабились и экономят на вооружении, тогда как уровень украинской армии высок, поэтому многие офицеры из США, Литвы, Германии с большим интересом изучают наш опыт.

Фраза госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что двери НАТО открыты для Украины, которую повторил глава Пентагона в Киеве, не означала конкретных действий. Это скорее дипломатический жест, указывающий на то, что об Украине не забывают. Тем не менее она спровоцировала всплеск патриотической гордости внутри нашей страны и сильное раздражение в Кремле. 21 октября в Сочи на заседании дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин заявил, что военная поддержка Запада Украине несет угрозу России: "Вот приехал министр обороны [Ллойд Остин], который, по сути, открывает двери Украине в НАТО. Его заявление нужно и можно именно так трактовать. Конечно, нас это беспокоит".

Мы сильны духом и опытом. Но во всем остальном, к сожалению, наш уровень технической оснащенности — это уровень Второй мировой войны военный эксперт Олег Жданов

В тот же день министры обороны стран НАТО собрались, чтобы обсудить вопросы безопасности альянса. По итогам встречи они приняли новый план защиты от потенциального нападения России, что еще сильнее разозлило Кремль. Так, министр обороны РФ Сергей Шойгу обвинил НАТО в наращивании сил у российских границ и нежелании на равных с Москвой обсуждать европейскую безопасность. "Министр обороны Германии должна действительно хорошо знать, чем подобное [призывы к военному сдерживанию России] закончилось для Германии и Европы", — заявил Шойгу. А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков добавил, что альянс всегда считал РФ противником, поэтому в случае сближения Украины с НАТО Россия хоть и не сможет этому препятствовать, но сделает все возможное, чтобы минимизировать последствия для себя.

В ответ на эти заявления спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович пообещал направить украинские ракеты на Москву. Правда, не раньше, чем появится такая возможность.

Украина и НАТО: и с нами плохо, и без нас никак

Военные эксперты в разговоре с Фокусом отмечают, что наша ценность для НАТО заключается в живом боевом опыте ведения современной войны, который нельзя получить ни в одном военном училище или академии.

"Мы сильны духом и опытом. Но во всем остальном, к сожалению, наш уровень технической оснащенности — это уровень Второй мировой войны. У нас есть искусственные образцы высокотехнологичного оружия. Но снова же, "Джавелин" для нас — это вау, манна небесная, а на Западе это старый комплекс, которому больше 30 лет", — говорит Фокусу Олег Жданов, военный эксперт.

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Касательно натовской заинтересованности в том, чтобы Украина вступила в альянс, то она очевидна: наша страна успешно сдерживает военную агрессию РФ. В то же время в случае гипотетической оккупации Украины Россией безопасность европейских стран — членов НАТО оказалась бы под еще большей угрозой. Ухудшилось бы положение Турции. Наглядный пример — военно-политический союзник РФ Беларусь, которая всегда воспринимала НАТО как угрозу. Сейчас Россия планирует разместить на территории этой страны свою авиацию, ракетные системы. Это значительно снижает безопасность Польши и стран Балтии.

"Россия не случайно аннексировала Крым. Таким образом она проецирует свои военные силы в Черноморский регион и за его пределы — Средиземное море и Северную Африку", — считает Александр Хара, эксперт Центра оборонных стратегий.

Для НАТО существенную разницу имеет то, где стоят российские танки — на польско-украинской границе или российско-украинской. По этой причине Украина получила статус партнера расширенных возможностей при альянсе, хотя о членстве в обозримом будущем там никто не говорит. Прежде всего потому, что устав НАТО подразумевает принцип: один за всех и все за одного. А воевать с Россией за Украину никто не хочет.

Чем могут шантажировать: запчасти из России, топливо тоже

Когда в Кремле говорят, что сделают все, чтобы минимизировать последствия от сближения Украины с НАТО, речь идет о бесчисленных возможностях. По словам Олега Жданова, в Украине есть предприятия, связанные с РФ, потому, если Москва захочет устроить экономическую войну, она успешно с этим справится.

"Укроборонпром за семь лет не смог наладить замену трех тысяч позиций запчастей военной техники. Мы летаем на старых советских самолетах, запчасти делает Россия. Мы десять лет пытаемся перейти на американское топливо для АЭС, но "Энергоатом" работает с российским топливом", — говорит Жданов. Отметим, что "Энергоатом" обещает, что к концу 2021 года большинство энергоблоков украинских АЭС будут работать на американском топливе компании Westinghousе.

Если понадобится надавить на Европу, Россия может оставить ее без газа, несмотря на имидж надежного поставщика. Впрочем, в таких крайних и агрессивных мерах необходимости нет, поскольку ключевые страны НАТО, в том числе Германия и Франция, выступают против членства Украины в альянсе.

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"Есть информация, что российские спецслужбы тратили деньги на талибов, чтобы те охотились на американских военных. РФ и дальше может использовать подобные методы скрытой войны", — отмечает Хара. Кроме того, в Кремле постоянно рассказывают про новые ракеты, которые направлены на Вашингтон. Таким образом, американцам посылают сигналы о том, что с русскими надо сотрудничать. "Не обязательно дружить, но бояться надо", — продолжает эксперт.

Главной угрозой со стороны России остается эскалация военного конфликта на Донбассе. Москва категорически против бегства бывших "колоний" из своей серой зоны безопасности. Это отчетливо демонстрирует нынешняя агрессия России на Донбассе, а также ее война против Грузии в 2008 году. В этой связи фраза Пескова о том, что Россия пойдет на все, чтобы минимизировать последствия от сближения Украины с НАТО, должна восприниматься как явная угроза расширения географии вооруженного конфликта. В том числе на Запад.

По словам опрошенных Фокусом экспертов, если Украина откажется от сближения с НАТО, ее затянет в сферу влияния РФ, а история показывает, что Россия для Украины — это голодомор, репрессии и использование наших ресурсов для политических авантюр Кремля.