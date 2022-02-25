Не відкривайте листи: ворог розпочав фішингову атаку проти українців

Послання містять "вірусні" файли, за допомогою яких росіяни можуть збирати великий обсяг інформації.

Вранці 25 лютого розпочали масштабну фішингову атаку проти українців. Про це Державна служба спеціального зв'язку та захисту Facebook.

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Як попереджає відомство, на електронну пошту українців розсилають листи із прикріпленими файлами "невизначеного характеру", які можуть містити вірусні програми. Передбачають, що аналогічні повідомлення можуть надсилати до месенджерів. За допомогою таких файлів ворог намагається отримати доступ до пристроїв українців, щоб збирати інформацію.

"У жодному разі не відкривайте зміст таких листів та повідомлень!!! Пам'ятайте про кібергігієну. Бережіть свої життя та Україну", — написала пресслужба Держспецзв'язку.

[ + – ] Фішингова атака Фото:

Судячи зі скриншоту, прикріпленого до посту, фішингові повідомлення містять архів формату "zip", підписаний як "Акт". Файл датований 24 лютого 2022 року.

Раніше писали про вірус, який стирає дані з комп'ютерів українців під час вторгнення РФ. Фахівці компанії ESET стверджують, що шкідливе програмне забезпечення вже заразило сотні комп'ютерів в Україні, маскуючись за допомогою сертифіката легального розробника. Після активації вірус видаляє файли, потрібні для запуску операційної системи.

Писали також, що США можуть відповісти Росії масштабними кібератаками та відключенням електромереж. Американська розвідка запропонувала президенту Джо Байдену кілька сценаріїв для боротьби з російською агресією в кіберпросторі, але остаточне рішення поки що не ухвалили.

24 лютого хакери атакували російські державні сайти після вторгнення в Україну. Користувачі не могли отримати доступ до вебресурсів Уряду, Держдуми та президента РФ. Імовірно, сталася DDoS-атака на обчислювальні системи росіян.