Не открывайте письма: враг начал фишинговую атаку против украинцев

Послания содержат "вирусные" файлы, с помощью которых россияне могут собирать большой объем информации.

Утром 25 февраля началась масштабная фишинговая атака против жителей Украины. Об этом Государственная служба специальной связи и защиты Facebook.

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Как предупреждает ведомство, на электронную почту украинцев рассылают письма с прикрепленными файлами "неопределенного характера", которые могут содержать вирусные программы. Предполагается, что аналогичные сообщения могут отправлять в мессенджерах. С помощью таких файлов враг пытается получить доступ к устройствам жителей Украины, чтобы собирать информацию.

"Ни в коем случае не открывайте содержание таких писем и сообщений!!! Помните о кибергигиене. Берегите свои жизни и Украину", — написала пресс-служба Госспецсвязи.

[ + – ] Фишинговая атака Фото: Госспецсвязи

Cудя по скриншоту, прикрепленному к посту, фишинговые сообщения содержат архив формата "zip", подписанный как некий "Акт". Файл датирован 24 февраля 2022 года.

Ранее писали о вирусе, который стирает данные с компьютеров украинцев во время вторжения РФ. Специалисты компании ESET утверждают, что вредоносное ПО уже заразило сотни компьютеров в Украине, маскируясь при помощи сертификата легального разработчика. После активации вирус удаляет файлы, необходимые для запуска операционной системы.

Писали также, что США могут ответить России масштабными кибератаками и отключением электросетей. Американская разведка предложила президенту Джо Байдену несколько сценариев для борьбы с российской агрессией в киберпространстве, но окончательное решение пока не принято.

24 февраля хакеры атаковали российские государственные сайты после вторжения в Украину. Пользователи не могли получить доступ к веб-ресурсам Правительства, Госдумы и президента РФ. Предположительно, произошла DDoS-атака на вычислительные системы россиян.