Платежная система Paysera отказалась обслуживать клиентов из РФ и Беларуси

Литовская компания в знак солидарности с Украиной прекратила обслуживание клиентов, которые являются гражданами стран-агрессоров.

Платежная система Paysera, литовская компания с британской лицензией, уведомила всех своих клиентов о том, что в знак солидарности с Украиной прекращает работу с пользователями из России и Беларуси. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Петренко, основатель ресурса про интернет-маркетинг Searchengines.guru.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Компания сообщила о закрытии всех счетов как физических, так и юридических лиц, и о прекращении как вывода, так и приема денег со счетами российских и белорусских банков.

[ + – ] Уведомление от компании Paysera

"Причем новые счета юрлиц не будут открываться, если в компании есть хоть один акционер из РФ или Беларуси. Все это не касается случаев, когда гражданин РФ или Беларуси имеет вид на жительство или разрешение на работу в других странах, где система работает", — написал Сергей.

Ранее мы сообщали о том, что услуги и е-документы, предоставляемые госсервисом "Дія" некоторое время будут недоступны, потому как было принято решение об отключении всех реестров в целях безопасности. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Сообщали также и о том, что мобильные операторы согласились не отключать абонентов, на счетах которых не осталось средств, либо есть задолженности. Операторов призвала к такому шагу Госспецсвязи.